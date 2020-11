¿Habrá 2ª temporada de Los favoritos de Midas en Netflix? Luis Tosar responde

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Desde su estreno el pasado viernes 13 de noviembre, Los favoritos de Midas, la miniserie protagonizada por Luis Tosar, está entre lo más visto de Netflix. Los usuarios del servicio de streaming han devorado los seis capítulos de esta ficción creada por Mateo Gil y Miguel Barros y no son pocos los que, a tenor del final de la serie, que deja varias preguntas en el aire, se preguntan: ¿Habrá segunda temporada de Los favoritos de Midas?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El propio Tosar, que da vida a Victor Genovés, protagonista de la serie basada en el relato corto de Jack London, respondió a esta pregunta en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. Y es que, a pesar de que el desenlace del sexto y último capítulo deja muchos hilos de los que tirar, para el actor el final está "cerrado". Esta última secuencia muestra a Genovés subiendo a un coche para sumarse a las filas de Los favoritos de Midas, la poderosa organización que le extorsionó obligándole a pagar 50 millones de euros bajo la amenaza de ir matando personas al azar.

"Ahora mismo tengo la sensación de que está todo cerrado. De que la historia que queríamos contar ya está contada", afirma Tosar cuyo personaje sufre una mutación paulatina durante la serie para, según el chantaje de Los favoritos de Midas se va recrudeciendo, pasar de ser un empresario con férreos ideales morales a formar parte de ese oscuro y despiadado grupo de poder que mueve los hilos en la sombra.

De hecho, la última secuencia de la serie muestra a Genovés subiendo al coche ya como nuevo miembro de 'los favoritos' pero no desvela quién espera a Tosar dentro de la lujosa limusina. La historia de Genovés ya dentro de la organización, la de otros miembros de la misma o una nueva extorsión/persuasión podrían servir perfectamente para continuar con una trama que, en todo caso, se concibió como una serie de una única temporada.

"Es una miniserie de solo seis episodios que tenía un principio y un fin. Eso es algo que me gusta especialmente", expone tres veces ganador del Goya que, en todo caso, no cierra la puerta de todo a una posible continuación: "Pero por otro lado también te digo que nunca se sabe lo que puede salir de la imaginación de un guionista. A mí no se me ocurriría qué hacer después de todo esto, pero puede que alguien lo haga y entonces... ¿por qué no?".