¿Habrá temporada 2 de El Decamerón en Netflix?

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El Decamerón de Giovanni Boccaccio dio el salto a la pequeña pantalla en Netflix el 25 de julio. Libremente inspirada en la colección de relatos, la serie sigue a un grupo de nobles y sus sirvientes mientras se retiran a la campiña con la esperanza de esperar a que pase la plaga de peste negra que se está abriendo camino en Florencia. Kathleen Jordan es la creadora de la ficción y en una reciente entrevista ha revelado si habrá una segunda temporada.

En una entrevista con TV Insider, Jordan abordó la posibilidad de continuar la serie. "Todo es posible. Me encantan los personajes de la serie. También creo que hay una versión en el futuro que es más bien una antología en la que llevamos a los actores a un teatro y los llevamos a la Francia del siglo XVI para darles un toque de sífilis. Nunca podremos quedarnos sin enfermedades", declaró.

Por su parte, la actriz Tanya Reynolds, que encarna a Licisca, fue algo más tajante sobre el futuro de la ficción en una entrevista con StyleCaster. "Siempre he visto la serie como una miniserie porque termina y no tiene un final abierto. Pero me encantaría hacer una segunda temporada porque todos nos divertimos mucho. Me encantaría ver a Licisca en algún puesto de poder", declaró.

Teniendo en cuenta que la serie gira en torno a la plaga de peste negra, son varios personajes los que mueren en el transcurso de la ficción. Una posible continuación podría centrarse en los que sobrevivieron y presentar nuevos personajes, aunque parece poco probable que la producción siga este camino.

Como sugiere Jordan, apartarse del material original de El Decamerón y traer de vuelta a los mismos actores en una pandemia diferente podría ser otra opción. Sin embargo, la posibilidad del regreso no solo tiene que ver con la trama, sino también con su desempeño en Netflix.

Por el momento, la plataforma de streaming no se ha pronunciado sobre su segunda temporada, y la ficción ha recibido críticas mixtas, con algunas de ellas señalando que "no ofrece una experiencia convincente o atractiva" o describiendo a sus personajes como "desagradables y frustrantes". Habrá que esperar para ver si convence a la audiencia para descubrir si tendrá o no una continuación.