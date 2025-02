¿Habrá Temporada 2 De Los Crímenes De Are En Netflix?

¿Habrá Temporada 2 De Los Crímenes De Are En Netflix?

MADRID, 19 Feb.

La serie sueca Los crímenes de Are sigue a una policía que comienza a investigar la desaparición de una adolescente. Con esta ficción, Netflix ha apostado por el nordic noir y, tras lanzar sus cinco episodios, los fans ya se preguntan si habrá una continuación.

La producción está basada en una saga de novelas de la autora Viveca Sten, y la temporada 1 adapta los eventos de los dos primeros libros, Hidden in Snow y Hidden in Shadows. La serie se lanzó el pasado 6 de febrero y, por lo tanto, Netflix aún no se ha pronunciado sobre un posible renovación.

En caso de que hubiera una temporada 2, todavía queda mucho material original por adaptar. La saga de novelas se compone de cinco libros en total, por lo que todavía quedarían tres entregas más por llevar a la pequeña pantalla.

En última instancia, si la temporada 2 de Los crímenes de Are se llevará a cabo depende de cómo se reciba la temporada 1. Todavía es demasiado pronto para decir el impacto que tendrá la serie a nivel mundial, pero las primeras señales son prometedoras.

Tras su estreno, la ficción logró abrirse paso en el Top 10 de Netflix en varias regiones clave, lo que es un indicador muy positivo para su posible renovación. En sus primeros dos días en el servicio de streaming, la serie escaló hasta el cuarto lugar en el Top 10 de series de televisión en Estados Unidos y ocupó el número uno en regiones como Austria, Canadá, Bélgica y Alemania, entre otras.

Escrita por Karin Gidfors y Jimmy Lindgren, Los crímenes de Are está dirigida por Joakim Eliasson y Alain Darborg. Carla Sehn, Kardo Razzazi, Charlie Gustafsson, Francisco Sobrado, Freddie Mosten Jacob, Henrik Norlén, Sofia Papadimitriou Ledarp, Fredrik Söderholm, Frida Argento, Diana Gardner, Robin Stegmar, Viktor Akerblom, Agnes Kittelsen, Baxter Renman, Jon Oigarden, Björn Elgerd, Amalia Holm y Samuel Astor conforman el elenco.