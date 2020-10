El gran secreto de Flora, la niña de La madición de Bly Manor

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Flora, la pequeña La Maldición de Bly Manor, y su "realmente espléndido" han sido una de las sensaciones de la serie de terror que arrasa estos días entre los usuarios de Netflix. Lo que seguro que muchos desconocen es que esa niña dicharachera y de rostro angelical esconde algunos secretos.

Y es que muchos de los fans de La Maldición de Bly Manor han enloquecido al descubrir que Amelie Bea Smith, la actriz de nueve años interpreta a Flora en la escalofriante serie, también presta su voz a otro fenómeno de la cultura pop: Peppa Pig.

La joven pone voz a la protagonista de la popular serie de animación que, como casi todos saben, está dirigida al público infantil y no cuenta con una casa con más fantasmas que inquilinos ni mujeres sin rostro que viven en el fondo de lago.

Según IMDb, Smith ha completado 13 episodios de Pepa Pig en lo que va de año. La carrera de la joven está prácticamente empezando, ya que además de en Pepa Pig y de la serie de terror de Neflix, Amelie Bea Smith solo ha trabajado en otra producción, la serie británica Gente de barrio donde ha dado vida a Daisy en siete capítulos.

En La Maldición de Bly Manor, la joven actriz da vida a Flora, la hermana de Miles, el otro niño interpretado por Benjamin Evan Ainsworth. Ellos son dos nuevos rostros de la serie de Mike Flanagan, que trajo de vuelta a varios miembros del reparto de La Maldición de Hill House, como Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti, Carla Gugino, Kate Siegel y Henrey Thomas. Pero también eligió a varios personajes nuevos, incluidos Rahul Kohli, T'Nia Miller y los dos niños actores.

Ambos niños interactúan con frecuencia con los fantasmas de la serie e incluso con algunos mantienen una estrecha y bastante espeluznante relación que les lleva a protagonizar secuencias más que inquietantes. Algo que ha llevado a los fans hacerse una imagen muy 'creepy' de Flora... que contrasta radicalmente con su otro trabajo en la colorida Pepa Pig.

APPARENTLY FLORA FROM THE HAUNTING OF BLY MANOR IS THE VOICE ACTRESS FOR PEPPA PIG??? I CAN’T UNHEAR THIS ANYMORE pic.twitter.com/sitHb4Cw45 — stalli c (@chescagonz) October 11, 2020

The perfectly splendid feeling when you find out Flora from Haunting of Bly Manor also does the voice of Peppa Pig: pic.twitter.com/gFNzanOh8U — Alex Zalben (@azalben) October 12, 2020

I don’t think any of us are talking enough about the fact that the creepy girl in Bly Manor also plays Peppa Pig pic.twitter.com/ENQM62PJ04 — Mrs Phil Perry (@MrsPhilPerry) October 12, 2020