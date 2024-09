El gran agujero de guion de Emily en París resuelto en la temporada 4

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Emily en París sigue a una estadounidense que se muda a la capital francesa tras conseguir el trabajo de sus sueños. A lo largo de su estancia, parece que el personaje de Lily Collins no consigue aprender el idioma, un detalle cuyas consecuencias se ven por fin en la temporada 4.

La serie, que ya ha sido renovada para una quinta entrega, comenzó mostrando a Emily asistiendo a clases de francés. De hecho, la serie hace hincapié en su falta de conocimiento de francés y en su esfuerzo inicial durante aproximadamente dos temporadas. Aparentemente, después de la lección de Jean-Paul Sartre al comienzo de la temporada 3, parece que esta parte de la trama queda en segundo plano. Desde sus relaciones hasta su carrera en Marketing, parece que el francés de Emily no ha evolucionado realmente desde el principio de la ficción.

Al principio, era entrañable verla en su trabajo sin hablar francés, completamente inconsciente de las diferencias culturales. Pero poco a poco, este detalle se vuelve redundante, y es que el hecho de que no hable francés se convertía continuamente en el remate de los chistes.

Además, también es completamente incongruente con la caracterización hiperambiciosa de Emily. Se la describe como una persona valiente y emprendedora que se esfuerza por no decepcionar, algo que no parece cuadrar con su desinterés por el idioma.

ASÍ HA AFECTADO EL IDIOMA A SU RELACIÓN CON GABRIEL

La parte 2 de la temporada 4 aborda directamente esta inconsistencia en su personaje. Gabriel está harto de la incapacidad de Emily para aprender francés y se lo dice directamente a la protagonista.

Cuando la temporada 4, parte 2 de Emily en París aborda directamente esta inconsistencia en su personaje, es un gran alivio y un momento refrescante. Gabriel finalmente está harto de la incapacidad de Emily para aprender francés y lanza una diatriba conmovedora y llorosa que Emily simplemente mira con la boca abierta y una mirada desconcertada en los ojos. Realmente parece un pez fuera del agua (y con razón), cuando se da cuenta de que también debe tomar en serio esta importante parte cultural de la vida de Gabriel.

Esta carencia cobra aún más fuerza con la presentación de Genevieve (Thalia Besson), quien también se fija en Gabriel, vive en el mismo complejo de apartamentos que Emily, es becaria en Agence Grateau, es de Nueva York y habla francés. La comparación directa entre los dos personajes realmente destaca la falta de esfuerzo de Emily a lo largo de las cuatro temporadas.