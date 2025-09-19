Grace Penn, candidata a la presidencia en el impactante tráiler de la temporada 3 de La diplomática - NETFLIX

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de La diplomática desembarcará en Netflix el próximo 16 de octubre. Para ir abriendo boca, un impactante tráiler de la serie, protagonizada por Keri Russell, muestra a la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) escalando puestos tras el asesinato del presidente Rayburn en la anterior entrega.

"Hal, escúchame. Di lo menos posible, ¿me oyes?", le advierte Kate Wyler a su esposo, el diplomático Hal (Rufus Sewell), por teléfono, ante la inminente crisis política que se avecina al inicio del adelanto.

"De acuerdo", le responde él. Seguidamente, Penn entra en escena preguntando qué es lo que ha sucedido. "El presidente Rayburn ha muerto hace cuatro minutos", le informan delante de Kate y los demás. "¿Con quién estaba hablando?", pregunta la vicepresidenta, a lo que Wyler le responde que con su marido, mientras Grace la mira con reprobación.

"¿Qué creías que estabas haciendo?", le reprocha Penn a Hal Wyler su conversación con Rayburn instantes después. "Pensaba que estaba advirtiendo al comandante en jefe que tenía un ayudante rebelde, lo cual es cierto", se justifica el diplomático.

"Una mujer terriblemente incompetente es ahora presidenta. Y solo nosotros sabemos cuán incompetente es", afirma Kate en privado a Hal.

Es entonces cuando a Kate la informan de que tendrá una gran oportunidad para vigilar de cerca a Penn en la Casa Blanca y todo cuanto haga. Además, el Secretario de Asuntos Exteriores, Austin Dennison (David Gyasi), le informa a Wyler de que el primer ministro está ocultando información de gran interés en su propio beneficio, y Kate está convencida de que la presidenta Penn se encuentra a punto de cometer una tontería completamente "apocalíptica".

Creada por Debora Cahn, la temporada 3 de La diplomática cuenta también en su elenco con Rory Kinnear y Bradley Whitford, quien ya coincidió con Janney en El ala oeste de la Casa Blanca, la serie de Aaron Sorkin donde Cahn escribió varios episodios.