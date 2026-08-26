Gone, la nueva serie del creador de Lupin, llega a Filmin

Gone, serie de misterio de George Kay creador de Lupin, llega a Filmin - FILMIN

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

El próximo martes 1 de septiembre Gone, la nueva serie de George Kay, creador de Lupin, llega a Filmin. La ficción, protagonizada por David Morrissey (The Walking Dead) y Eve Myles (Doctor Who), parte de la desaparición la esposa de Michael Polly, el imperturbable director de un prestigioso colegio privado.

Inspirada en el libro To Hunt a Killer, de Julie Mackay y Robert Murphy, la serie utiliza la desaparición de Sarah como punto de partida para construir un misterio que se transforma a medida que aparecen nuevas pistas y salen a la luz los secretos de quienes la rodean.

A través de un comunicado Eve Myles, que da vida a la detective encargada del caso, habla sobre la determinación de su personaje: "Cuando huele algo, sabe que no puede simplemente enterrarlo y esconder la cabeza bajo tierra. Si alguien va a resolverlo, será ella".

Por su parte, David Morrissey, explica como interpretar a Michael consistió en explorar a un hombre "que no tiene realmente capacidad para abrirse y comunicarse", cuya contención convierte cada gesto en una nueva fuente de sospecha.

Para George Kay, el creador de la ficción, esta relación funciona como "una partida de ajedrez" en la que ambos personajes miden constantemente sus movimientos y tratan de descubrir qué oculta el otro.

Ambos protagonistas establecen una inesperada relación de confianza que "se convierte en una especie de confesionario o sala de terapia, pero a lo largo de la serie olvidas quién es el terapeuta y quién el paciente", según explica Myles.

UN MISTERIO QUE CAMBIA DE FORMA

"El insondable director de escuela Michael Polly (David Morrissey) regresa a casa una tarde y descubre que su esposa, Sarah, ha desaparecido. Con el paso de las horas, denuncia su desaparición ante la inspectora Annie Cassidy (Eve Myles), una detective pragmática e inflexible a quien desconcierta de inmediato el aparente estoicismo del director. A medida que el caso se complica con la aparición de pruebas desconcertantes, a Annie le asignan el papel de oficial de enlace con la familia. La noticia de la desaparición se propaga a pesar de los intensos esfuerzos de Michael por contenerla, mientras su compromiso con sus deberes profesionales se mantiene inquebrantable", adelanta la sinópsis oficial de la serie.

En Gone, la investigación pronto trasciende la búsqueda de una persona desaparecida y empieza a revelar las tensiones que se esconden tras la aparentemente perfecta familia Polly. En el centro está Michael, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y cuya inexplicable serenidad ante la desaparición de su mujer despierta inmediatamente las sospechas de Annie.