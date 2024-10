Genial homenaje del creador de My Hero Academia a Dragon Ball

Genial homenaje del creador de My Hero Academia a Dragon Ball - STUDIOS BONES/ TOEI

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

El 11 de octubre verá la luz Dragon Ball Daima, la nueva serie de la longeva franquicia de Akira Toriyama, quien falleció el pasado mes de marzo. Pero, además, con motivo del 40 aniversario, la editorial Shueisha ha preparado una colaboración especial con Kohei Horikoshi, autor de otro apreciado manga y anime: My Hero Academia.

Tanto Dragon Ball como My Hero Academia pertenecen a Shueisha, y teniendo esto presente, la editorial ha querido brindarle un nuevo homenaje a Toriyama. Lo ha hecho de la mano -nunca mejor dicho- de Horikoshi, quien no ha podido resistirse a participar en Dragon Ball Gallery. Se trata de una ambiciosa iniciativa en la que, además, han colaborado otros icónicos autores, como Masashi Kishimoto, el creador de Naruto.

Según recoge Comicbook.com, Horikoshi ha contribuido con su granito de arena a este proyecto, reinterpretando la mítica portada realizada por Toriyama en 1988 para el número 13 de Dragon Ball. En este volumen del manga, ambientado en la juventud de Goku, el pequeño, aunque tremendamente poderoso guerrero, se ve en la necesidad de combatir junto a sus amigos a Piccolo, quien, por entonces, era uno de sus más peligrosos enemigos.

Esta ilustración firmada por Horikoshi, muestra a Goku posando con confianza y encima del capó de un jeep naranja, dándole nuevos aires al personaje, pero, al mismo tiempo, manteniéndose fiel al material original.

La nueva ilustración para el proyecto "Dragon Ball: Super Gallery - Homenaje a DB" fue realizada por el mangaka Kohei Horikoshi, autor del manga My Hero Academia.



Horikoshi rediseñó a su estilo la portada del volumen 13 del manga de #DragonBall. pic.twitter.com/RJnivv2sBF — Sekai DB 世界 (@Sekai_DB) October 1, 2024

La iniciativa de Dragon Ball Gallery comenzó en 2021 y, desde entonces, varios artistas de primer nivel, entre ellos, Tite Kubo, el autor de Bleach, y Tatsuki Fujimoto, creador de Chainsaw Man, han participado en ella. Por otro lado, tras más de una década, Horikoshi puso punto final en verano a My Hero Academia. Sin embargo, los fans podrán reencontrarse con Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochako Uraraka, Shoto Todoroki, Toshinori Yagi y compañía en My Hero Academy: You're Next, la nueva película de la saga que verá la luz el próximo 11 de octubre.