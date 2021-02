Futurama llega a Disney+ con Star y los fans enloquecen: "Eso convierte a Bender en una princesa Disney"

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Star, la nueva marca de entretenimiento para todas las audiencias con contenido más adulto ya está disponible en Disney+. Su llegada al servicio de streaming ha supuesto la inclusión de 40 series de televisión, entre ellas cuatro originales de Star, y 250 películas. Pero sin duda el título que más entusiasmo ha despertado entre el público es Futurama.

Aunque la serie de Matt Groening, el creador de Los Simpson, no ese encontraba en los listados iniciales facilitados por la compañía, finalmente sí está incluida dentro de la nueva marca Star. Así, los abonados de Disney+ ya tienen a su disposición los 140 episodios de Futurama y podrán sumergirse en las aventuras Fry, Leela, Bender, el Doctor Zoidberg y compañía.

Un clásico básico de la animación para adultos cuya llegada al servicio de streaming de sus diez temporadas ha sido muy celebrada en redes sociales

Star llega a Disney+ con más de 40 series de televisión, entre ellas cuatro Star Originals , y 250 películas. Cada mes se sumarán nuevos títulos al servicio de los estudios creativos de Disney como Disney Television Studios (20th Television y ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios y más.

Los cuatro Star Originals son el thriller Big Sky, de David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing); la serie Con amor, Victor, el spin-off de Con amor, Simon escrita por los guionistas originales de la película Isaac Aptaker (This Is Us) y Elizabeth Berger (This Is Us); y la comedia de animación para adultos Solar Opposites, co-creada por Justin Roiland (Rick y Morty) y Mike McMahan (ayudante del guionista en Rick y Morty). La serie dramática Helstrom, del productor ejecutivo Paul Zbyszewski, junto con Karim Zreik y Jeph Loeb también estará disponible en el lanzamiento.

A los títulos originales se suman series de televisión tan populares como Anatomía de Grey, 24, Buffy, Expediente X, Perdidos o Padre de familia, a las que se añadirán más títulos cada semana. Además, El Plan, película española protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, también se podrá ver en la plataforma.

Los suscriptores también podrán disfrutar de títulos como Hijos de la Anarquía, protagonizada por Charlie Hunnam; Modern Family; Cómo conocí a vuestra madre, protagonizada por Neil Patrick Harris, Cobie Smulders y Josh Radnor; o Scandal, el drama político de Shonda Rhimes. Además, entre las películas disponibles en el lanzamiento de Star estarán Pretty Woman, Braveheart, Titanic, la saga original de Alien, la saga Jungla de Cristal o las dos entregas de Deadpool.

Y en marzo llegarán al servicio las películas Gorrión Rojo, protagonizada por Jennifer Lawrence y Joel Edgerton; Isla de Perros, de Wes Anderson; Malos tiempos en El Royale, protagonizada por Chris Hemsworth, Dakota Johnson y Cynthia Erivo; La Playa, de Danny Boyle; o 60 segundos, con Nicholas Cage y Angelina Jolie; además de las 8 temporadas de la serie Homeland o las 4 temporadas de la comedia de animación para adultos, El Show de Cleveland. Además, Besos al Aire, la miniserie producida por Mediaset en colaboración con Alea Media y protagonizada por Paco León y Leonor Watling, llegará también este mes en exclusiva al servicio de streaming.