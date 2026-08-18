¿Fue Jack el Destripador 'fake news'? Canal Historia explora la verdad tras el mito en su nueva serie documental

Canal Historia explora la verdad detrás del mito de Jack el Destripador en su nueva serie documental - CANAL HISTORIA

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Jack el Destripador: escrito en sangre, serie documental que analiza la figura del emblemático asesino, se estrena en Canal Historia el lunes 31 de agosto a las 22:00 horas. A través de sus tres episodios, la producción plantea una nueva perspectiva: que el temible descuartizador fuera tan solo un invento de la prensa.

La serie desvela un ángulo impactante y poco conocido de los crímenes múltiples perpetrados en el barrio londinense de Whitechapel en 1888. Así, repasa el conocido caso siguiendo los pasos de los redactores de The Star, el periódico conformado por Fred Best y otros periodistas, que pudieron ser los responsables de crear la leyenda de Jack el Destripador.

La producción del canal de AMC plantea cómo en esos momentos el barrio londinense atravesaba un estado de pánico que la prensa supo aprovechar. De esta forma, varios medios como The Star alcanzaron grandes niveles de fama gracias a la cobertura del caso.

TODO PARA CONSEGUIR LA EXCLUSIVA

Con titulares sensacionalistas, cartas falsas en las que se hacían pasar por el propio asesino y el señalamiento continuo a sospechosos equivocados, la docuserie apunta cómo The Star desató una histeria colectiva que transformó las calles de Whitechapel. Además, no solo plantea la posibilidad de que Fred Best y sus compañeros crearan el mito, sino que sugiere que también se aseguraron de que jamás fuese descubierto.

La serie documental promete que, durante sus tres horas de duración, el espectador será testigo de un thriller escalofriante que relata una historia repleta de especulaciones camufladas de verdades, pistas falsas y pruebas fabricadas con el mero objetivo de sacar provecho económico y tener la exclusiva.