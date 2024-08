Found, serie de investigación de Warner TV, ya tiene fecha de estreno

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

El próximo 4 de septiembre llegará a Warner TV la serie de investigación Found, centrada en un equipo de expertos que busca a personas desaparecidas. Los trece episodios que componen la primera temporada de la ficción llegarán de manera semanal cada miércoles a las 22.00 horas tras emitir sus dos primeros episodios el día de su estreno.

Found se centra en las personas afroamericanas desaparecidas en Estados Unidos, donde un equipo especial intenta encontrar a estas personas y que, así, no caigan en el olvido. Es entonces cuando una de esas víctimas, tras haber sobrevivido a un secuestro, decide crear este comando para evitar que otra persona viva lo que ella ha vivido.

"Cada año más de 600.000 personas son declaradas como desaparecidas en Estados Unidos. Más de la mitad de esa cifra son personas afroamericanas de las que la sociedad parece olvidarse y a cuyo rescate no se dedican recursos. En Found, la especialista en relaciones públicas Gabi Mosely (Shanola Hampton) y su gabinete de crisis se ocupa de llenar ese vacío y de que alguien se ocupe de esas personas olvidadas.

Gabi fue una de esas víctimas olvidadas. De pequeña sufrió un secuestro de más de doce meses y, veinte años después, como profesional de la comunicación todos sus esfuerzos se centran en encontrar a personas a las que nadie está buscando. Para ello, se ha rodeado de los mejores expertos en diferentes disciplinas, como investigadores privados, abogados o hackers. Pero, además, esconde un oscuro secreto en el sótano que le sirve de ayuda para solucionar los casos más complejos", reza la sinopsis de la serie.

Found está protagonizada por Shanola Hampton (Shameless), Mark-Paul Gosselaar (Salvados por la campana), Kelli Williams (The Practice), Brett Dalton (Agentes de S.H.I.E.L.D.), Gabrielle Walsh (Crónicas vampíricas), Arlen Escarpeta (The Oath) y Karan Oberoi (Roswell: New Mexico). La serie, producida por Berlanti Productions, es una creación de Nkechi Okoro Carroll.

La serie se emitirá semanalmente a través del canal de Warner TV bajo demanda. La ficción supuso un gran éxito en Estados Unidos, principalmente entre el público joven. Ahora, Found ha sido renovada por una segunda temporada.