El final de la temporada 5 de You, explicado: ¿Qué pasa con Joe Goldberg? - NETFLIX

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

You sigue a Joe Goldberg (Penn Badgley), un hombre aparentemente encantador, pero que en realidad es un peligroso acosador y asesino. A lo largo de la serie, el protagonista ha conseguido salirse con la suya, pero en la quinta y última temporada, el personaje por fin ha afrontado las consecuencias de sus actos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ambientada tres años después de la cuarta temporada, Joe y Kate Lockwood (Charlotte Ritchie) han reconstruido sus vidas en Nueva York como una pareja casada. Kate ahora es la CEO de la empresa de su padre, y se dedica a orientar la corporación hacia iniciativas sin ánimo de lucro, lo que la enfrenta con su hermana, Reagan (Anna Camp).

Joe usa este conflicto como excusa para liberar sus impulsos más oscuros, lo que obliga a Kate a enfrentarse a la verdad sobre su esposo. Por muy encantador que parezca Joe, en realidad es un monstruo y sus crímenes son mucho más graves de lo que ella imaginaba. A partir de ese momento, Kate se propone detener a Joe de una vez por todas, lo que la lleva a una desesperada investigación que saca a la luz los muchos asesinatos que Joe ha ocultado a lo largo de los años.

Para complicar aún más las cosas, Joe encuentra un nuevo interés amoroso: Bronte (Madeline Brewer), una aspirante a escritora que en secreto lo seduce con la intención de descubrir la verdad sobre la muerte de Guinevere Beck (Elizabeth Lail), su principal víctima en la primera temporada.

Al acercarse a Joe, Bronte cae presa de su encanto y termina creyendo en su inocencia. Mientras tanto, Joe trata de manipular a Maddie, la hermana de Kate, para que asesine a su gemela, Reagan.

El punto de no retorno tiene lugar en el episodio 9. Para descubrir la verdad, Kate utiliza su poder y riqueza para liberar a Nadia (Amy-Leigh Hickman) de prisión, donde cumple condena por un crimen que cometió Joe. Juntas, también localizan a Marianne (Tati Gabrielle), quien fingió su muerte en la temporada 4 para escapar de las garras de Joe, con la ayuda de la propia Nadia.

Las tres logran encerrar a Joe en la celda de cristal que mantiene en el sótano de Mooney's con la intención de que confiese sus crímenes. Cuando eso falla, Kate prescinde de sus aliadas y asume la tarea de matarlo, creyendo que es la única forma de detenerlo definitivamente. Sin embargo, Joe consigue escapar usando una llave que había implantado dentro de una herida en su brazo, lo que lleva a una sangrienta confrontación con Kate, donde ambos terminan gravemente heridos.

Mientras Kate y Joe pelean en el sótano, Maddie llega a Mooney's en busca de venganza. Tras haber asesinado a su hermana gemela y hacerse pasar por ella en público para mantener la mentira que Joe ideó, Maddie comienza a desestabilizarse y a consumir drogas. Además, el esposo de Reagan y amante de Maddie, Harrison (Pete Ploszek), descubre la verdad. Aunque Harrison y Maddie juran mantener el secreto, Joe planta pruebas incriminatorias para enviar a ambos a la cárcel.

Harrison firma una confesión para liberar a Maddie y, una vez libre, ella decide prender fuego a Mooney's. Aunque Joe logró salir de la celda de cristal, sigue en el sótano mientras la librería es consumida por las llamas.

En sus momentos finales, Kate logra que Joe admita haber matado a Love (Victoria Pedretti), una confesión en audio que envía de inmediato a Nadia. La verdad sale a la luz, y Joe está a punto de morir junto a Kate cuando Bronte irrumpe en la librería en llamas y arrastra a Joe fuera, salvándole la vida. Él interpreta ese gesto como la prueba definitiva del amor de Bronte.

Sin embargo, Joe no sabe que Bronte habló con Marianne anteriormente, y finalmente comprendió la horrible verdad sobre Joe. Bronte está decidida a llevarlo ante la justicia, así que no puede dejar que muera.

JOE ACABA EN PRISIÓN

Tras escapar de la librería en llamas, Joe y Bronte conducen hacia el norte, rumbo a la frontera con Canadá. Joe ha solicitado la ayuda de Will Bettelheim (Robin Lord Taylor), un personaje que regresa de la segunda temporada, cuya experiencia como hacker le permite conseguir pasaportes falsos. Joe planea huir del país, dejar que se calme la situación y ganar tiempo para pensar qué hacer con el mensaje de audio incriminatorio de Kate. A la espera de los pasaportes, Joe se cuela en una cabaña cerca de un lago.

Bronte le sigue la corriente, con la esperanza de que Joe baje la guardia. Llegado el momento, amenaza a Joe a punta de pistola, revelando sus verdaderas intenciones. Bronte obliga a Joe a editar una copia del libro de Beck, tachando con un rotulador cada adición que él hacía a su obra; como dice Bronte, Joe no solo le quitó la vida a Beck, sino también la voz cuando decidió terminar su manuscrito para que encajara en su narrativa. Mientras Joe trabaja en las ediciones, Will logra conectar el teléfono de Joe a un servidor de juegos usado por su hijo, Henry (Frankie DeMaio). Durante su última conversación con su hijo, Henry le deja claro que entiende que su padre es un monstruo y no quiere volver a hablar con él nunca más.

Con poco que perder, Joe ataca a Bronte cuando ella intenta llamar a la policía, disparándole con su arma en el estómago. Bronte escapa al bosque, escondiéndose tras los árboles y esperando a que Joe siga su rastro antes de regresar a la casa. Una vez dentro, Bronte intenta desesperadamente usar el teléfono de Joe para llamar al 911. Joe regresa corriendo a casa al darse cuenta de que lo han engañado, lo que lleva a Bronte a saltar por una ventana para sobrevivir. Finalmente, contacta con la policía, pero no consigue escapar de Joe. Sin darse cuenta de que la policía lo escucha, Joe arremete contra Bronte. Ella intenta usar un bote para escapar al lago, pero Joe la intercepta y la ahoga.

Al oír sirenas a lo lejos, Joe se da cuenta de lo sucedido e intenta escapar. Mata a un policía y sigue corriendo adentrándose en el bosque hasta que Bronte lo detiene, ya que sobrevivió al intento de asesinato. Al darse cuenta de que no hay escapatoria, Joe le ruega a Bronte que lo mate, pero ella se niega y es atrapado por la policía.

¿QUÉ PASA CON EL RESTO DE PERSONAJES?

Una vez que Joe va a juicio, se revela toda la verdad. El Dr. Nicky Angevine (John Stamos), quien cumplía condena por la muerte de Beck desde la primera temporada, es liberado. Las amigas de Bronte, Dominique (Natasha Behnam) y Phoenix (b), usan la fama que obtuvieron al exponer a Joe para defender a otras víctimas de abuso. Maddie tiene que ir a juicio por asesinato e incendio provocado, pero solo es condenada a ir a rehabilitación.

Nadia se convierte en escritora y profesora, y dedica su vida a ayudar a otras mujeres a lidiar con el trauma. A su vez, Marianne puede continuar con su carrera como artista y recibe la ayuda de Kate, quien sobrevivió al incendio de la librería.

Bronte arregla el libro de Beck, aprovechando una nueva edición que mantiene el texto original y elimina todo lo que Joe había añadido anteriormente. El nuevo libro se convierte en un éxito, superando las ventas del anterior.

En las últimas escenas de You, Joe reflexiona sobre su castigo injusto y cómo la soledad es aún peor de lo que imaginaba. Sin embargo, incluso entre rejas, Joe sigue recibiendo cartas de admiradoras.