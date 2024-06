El final de Ni una más de Netflix, explicado: ¿Quién es el violador?

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

El 31 de mayo llegó a Netflix Ni una más, serie basada en la novela de Miguel Sáez Carral que, protagonizada por Nicole Wallace, Clara Galle y Aicha Villaverde se ha convertido en uno de los últimos éxitos de la plataforma. La ficción sigue a Alma (Wallace), una joven que denuncia que en su instituto hay un violador.

((ATENCIÓN: ESTA SERIE CONTIENE SPOILERS))

La serie arranca con la protagonista desplegando una enorme pancarta frente a su instituto en la que lanza un tremendo aviso: "¡Cuidado, ahí dentro se esconde un violador!". Aunque en los primeros capítulos parece que el ataque sexual fue contra Alma, luego se descubre que no es así... o al menos que ella no es la única que ha sufrido violencias sexuales en su entorno.

Después de esa primera escena, el resto de la serie de ocho episodios relata las historias de la vida de varios de los estudiantes del centro abordando las violencias machistas en muchas de sus vertientes y variantes en el entorno juvenil y las relaciones tóxicas, especialmente personificadas en la disfuncional y nociva dinámica de pareja de Nata (Villaverde) y Alberto (Gabriel Guevara). Y, finalmente, el último capítulo culmina con el arresto del depredador sexual descubriendo quién es el violador al que hacía referencia la pancarta de Alma.

Durante el episodio 6, Berta (Teresa de Mera), una antigua amiga de Alma con la que ha perdió el contacto cuando se cambió de instituto, le cuenta que un profesor de historia en su colegio, Juan López Sánchez (Iván Massagué), la agredió sexualmente cuando era más pequeña. De hecho, todo indica que ella no fue la única víctima del profesor, que habría cometido sus terribles crímenes en otros centros y que estaría también abusando al menos de otra joven estudiante en estos momentos.

Así, al final del episodio 8, titulado A sangre y lágrimas, cuando Alma, destrozada tras el suicidio de Berta, denuncia a Sánchez ante todos sus compañeros, el personal del centro y, en última instancia, ante la policía, el profesor de Historia sale de la escuela esposado.

Sin embargo, Alma también ha sufrido su propia historia de abuso. En el episodio 4, Alma le revela a Greta (Clara Galle) lo que sucedió en su camino a casa tras una noche de fiesta. Aquella noche, en la que había bebido mucho se fue con su amigo Hernán (Daniel de Lorenzo) por vergüenza después de ser rechazada por el hermano de Greta. Alma se despierta confundida y desorientada en la habitación de Hernan. No sabe exactamente que ha pasado pero no quiere que nadie la vea así, especialmente sus padres.

"UN VERDADERO AMIGO HABRÍA PARADO"

De hecho, a la mañana siguiente, Alma le dice a Hernán: "Esto no pasó, ¿vale? ¿Entendido? No te atrevas a contárselo a nadie". Los recuerdos, difusos e inconexos, van asaltándola poco a poco. Tras unos días atormentada por lo que pasó aquella noche, Alma le confiesa a Greta que pensó que se sentiría mejor si se acostara con Hernán. "Pero no fue buena idea", asegura la joven cuyos flashbacks revelan que fue ella quien primero besó a su amigo en el taxi de regreso a casa.

Pero otro flashback muestra a Hernán y Alma teniendo relaciones sexuales, pero ella no parece estar activa. Cuando un grupo de amigos y ella luego confrontan a Hernán para pedirle explicaciones de lo que pasó aquella noche y por qué se acostó con ella si la chica estaba casi inconsciente, Alma le dice: "Un verdadero amigo me habría llevado directamente a casa".

Más adelante, en el episodio 5, Hernán aborda a Alma en los pasillos del colegio y discuten lo que pasó esa noche de la fiesta. No es hasta un viaje en autobús durante el episodio 7 que Hernán admite: "No debería haberme acostado contigo esa noche. No estabas bien". Después de decirle que desearía poder volver atrás y disculparse, Alma le dice: "Está bien, Hernán".

En la escena en la que detienen al profesor, se puede ver a Hernán directamente detrás de Alma, siendo de los primeros que sale a la fachada del instituto para apoyar a su amiga en la denuncia del violador. Además, el joven también revela al final de la serie que fue un error no parar teniendo en cuenta el estado de Alma y que ha comenzado a ir a una sesiones de un grupo de terapia. "Alma, tenías razón. Fui un mal amigo no debí acostarme contigo aquella noche. Estabas fatal. Si pudiera dar marcha atrás lo haría. Lo siento mucho", confiesa.