Final Fantasy VII Rebirth, Astro Bot y Neva, entre los nominados a los SYFY GAMES AWARDS

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

El canal centrado en el género de ciencia ficción SYFY España presenta la segunda edición de los SYFY GAMES AWARDS para galardonar a los mejores videojuegos de este 2024. Ahora, se han anunciado los nominados, entre los que se encuentran títulos internacionales como Final Fantasy VII Rebirth o Astrobot y nacionales como Neva o Mika and the Witch's Mountain.

La ceremonia de entrega se emitirá el próximo 1 de diciembre a las 21:45 horas en la cadena, para dar a conocer los ganadores del premio a mejor juego del año y a mejor juego español del año. El youtuber y especialista en análisis de videojuegos Borja Pavón será, por segunda ocasión, el encargado de presentar la gala de los SYFY Games Awards.

Hasta este domingo 24 de noviembre, los espectadores podrán votar a uno de los seis videojuegos nominados en cada categoría a través de la web oficial del canal, www.SYFY.es. Todas las personas que participen, entrarán en el sorteo de una tarjeta regalo de saldo GAME.

Los videojuegos nominados en las dos categorías del certamen son:

MEJOR JUEGO ESPAÑOL DEL AÑO

Neva (Devolver Digital)

Mika and the Witch's Mountain (Chibig Studio)

Tormenture (The Game Kitchen)

CLeM (Mango Protocol)

Creatures of Ava (11 bit studios)

Cataclismo (Digital Sun)

MEJOR JUEGO DEL AÑO

Metaphor: ReFantazio (Sega)

Final Fantasy VII Rebirth (Plaion)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo)

Astro Bot (Sony)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Sega)