El final de Emiliy en París, explicado: ¿Qué pasará en la 2ª temporada?

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Emily en París narra las aventuras de una estadounidense que se muda a la capital francesa gracias a una oportunidad de trabajo inesperada. La primera temporada ha terminado con un cliffhanger, ya que el personaje de Lily Collins se debate entre dos hombres, Gabriel y Mathieu. El futuro sentimental de la protagonista será uno de las cuestiones clave que tendrá que resolver la segunda entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Emily no puede dejar de pensar en el primer chico que conoció en la ciudad: Gabriel. El chef es novio de Camille, algo que no sabía Emily cuando le besó. La protagonista tampoco sabe que la pareja tiene problemas por culpa de la madre de Camille, que quiere financiar el restaurante de ensueño de Gabriel. Sin embargo, él no quiere recibir ayuda y decide marcharse a Normandía, separándose de Camille.

Gabriel pasa su última noche en la ciudad con Emily, pero ambos deciden que su relación no seguirá adelante. Emily, que no puede dejar de pensar en Gabriel. se encuentra a Antoine Lambert, socio que está dispuesto a apoyar a su enamorado para que abra su restaurante en París y pueda quedarse en la capital.

Aunque parece que la relación con Gabriel podría prosperar, Emily recibe una proposición muy especial de parte de su otro interés amoroso, Mathieu. El personaje invita a la protagonista a pasar un fin de semana en Saint Tropez, una escapada que podría despejar sus dudas y hacer que olvide para siempre a Gabriel.

Aunque por el momento no se ha confirmado una segunda temporada, todo apunta a que Emily en París volverá con nuevos episodios y despejará la mayor incógnita de la serie: ¿Elegirá la protagonista a Gabriel o a Mathieu?