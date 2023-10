El final de Cadáveres, explicado: ¿De quién es el cuerpo y que pasó con el bucle temporal?

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó el 19 de octubre Cadáveres, serie creada por Paul Tomalin. La ficción sigue a cuatro detectives que, en cuatro épocas distintas, investigan el asesinato de la misma víctima en el barrio londinense de Whitechapel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Shahara Hasan en 2023, Alfred Hillinghead en 1890, Charles Whiteman en 1941 e Iris Maplewood en 2053 están atrapados en un bucle interminable tratando de resolver el asesinato. Otro personaje clave es Elias Mannix, un hombre que decide diezmar Londres con una bomba para crear un mundo nuevo donde pueda hacer las cosas a su manera. Pero después de viajar en el tiempo para elaborar su plan, Elias desencadena una cadena de acontecimientos que arrastra a los cuatro detectives al círculo vicioso.

Al final de Cadáveres, los cuatro detectives trabajan juntos con éxito para romper el círculo, lo que significa que Elias Mannix deja de existir y la bomba explota. A lo largo de los ocho episodios, se revela que Elias había creado un circuito de viaje en el tiempo que abarcaba más de 150 años. Esto se debe a que se sintió rechazado por sus padres, por lo que decide atentar contra Londres para que se convierta en una utopía donde todos los que viven allí conozcan el amor.

Para ello, viaja en el tiempo hasta 1890, alterando el pasado que finalmente le conducirá a su propio nacimiento. Esencialmente, Elias Mannix era su propio tatarabuelo, después de casarse con su tatarabuela Polly y desencadenar los eventos que llevaron a Elias en 2023 a detonar una bomba en Londres. Mientras tanto, el asesinato que los detectives están investigando es el de un científico que recibió un disparo mientras intentaba seguir a Elias a través de un portal del tiempo, lo que significa que su cuerpo emergió en las cuatro líneas temporales. El científico formaba parte de un grupo de resistencia contra Mannix que se rebeló contra el nuevo mundo utópico de Elias.

En el episodio final, los detectives convencen a Elias de que no haga estallar la bomba, sembrando dudas en su mente en las distintas líneas temporales. El episodio comienza con la llegada de Iris Maplewood en 1890, donde convence al detective Hillinghead para que la ayude a detener a Elias, quien interceptará su carruaje y lo matará. Antes de que Elias cometa el asesinato, Hillinghead le dice que se ha enterado de su plan gracias a Maplewood, y le revela que "morirá solo, lleno de arrepentimiento, demasiado débil y con miedo de cambiar". Aunque Elias mata a Hillinghead, las palabras de su víctima tienen un gran impacto en él. Esto también significa que, cuando Elias graba unas cintas para su yo más joven, en las que se dice a sí mismo que detone la bomba, también graba una cinta secreta, advirtiendo a su yo más joven que no siga adelante con su plan.

Ya en 1940, Charles Whiteman llega para matar a un anciano Elias, y Elias le da a Charles la grabación secreta, que le pide que esconda. En 2023, Shahara encuentra la cinta oculta y se la reproduce a Elias en esa línea temporal, lo que hace que no quiera detonar la bomba. Esto significa que el cuerpo del científico nunca apareció y los detectives, por tanto, continúan viviendo sus vidas con normalidad.

ASÍ SE ROMPE EL BUCLE

El bucle temporal se rompe cuando convencen a Elias de no hacer estallar la bomba. Elias graba mensajes para que su yo más joven los escuche en 2023, pero su infeliz matrimonio con Polly hace que grabe en secreto un último mensaje. "Cada palabra que has oído de mí ha sido mentira. El sacrificio que estoy a punto de pedirte que hagas será lo más injusto de todo. Nuestro corazón nunca ha sanado, Elias. El dolor siempre está ahí. Nunca desaparece, es insoportable", dice la cinta.

Le entrega esta grabación a Charles Whiteman, quien la esconde para que la detective Shahara Hasan la encuentre en el futuro. Hasan experimenta que sus recuerdos comienzan a cambiar y sabe que le han dejado un mensaje, por lo que viaja al 2023 para recuperarlo. Luego intercepta a su yo más joven y a un joven Elias, que está a punto de hacer estallar la bomba. Sin embargo, una vez que Elias escucha a su yo mayor pidiéndole que no siga adelante con el plan, cambia de opinión. En Londres nunca estalla la bomba, Elias deja de existir, lo que significa que no viaja en el tiempo para desencadenar el resto de eventos y el bucle se rompe.

EL FINAL DE MAPLEWOOD EN 2023

La única detective que no regresa a su propia línea temporal es Maplewood, pero no se revela cómo termina en 2023. En los momentos finales de la serie, Sahara Hasan se sube a un taxi en el que Maplewood es la conductora. No está claro por qué Maplewood termina en 2023, o cómo sabe quién es Hasan, ya que los otros detectives no recuerdan lo que sucedió.

Sin embargo, en una entrevista con Radio Times, Paul Tomalin dio algunas pistas. "Era mucho más intrigante ponerla en el presente y descubrir por qué estaría allí. Además, su personaje de 1890 se queda en la celda; no vemos qué le sucede. Hay muchas ideas tentadoras", relató.