Filtrados nuevos protagonistas la temporada 4 de Élite: Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi y Diego Martín

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

El instituto Las Encinas reabre sus puertas... y lo hace con nuevas caras. Los nuevos episodios 'Élite' comenzarán a rodarse en breve y ya puede verse a los nuevos fichajes que estarán en la cuarta temporada de la popular serie juvenil de Netflix.

Según informa Crush News, el reparto y el equipo de producción de 'Élite' se han reunido en una casa rural en Segovia, donde comenzarán a preparar las grabaciones de los siguientes episodios.

En las fotos filtradas, pueden verse a Arón Piper, Omar Ayuso, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Georgia Amorós y Diego Betancor, productor ejecutivo de la ficción. Entre las ausencias destacadas estaba Claudia Salas, único miembro del reparto cuyo regreso está confirmado y que no aparecía en las imágenes.

og cast confirmed characters were seen too:



arón piper (ander)

omar ayuso (omar)

miguel bernardeau (guzmán)

itzan escamilla (samuel)

georgina amorós (cayetana)



claudia salas (rebeca) wasn’t there, but she’s still confirmed for season 4! pic.twitter.com/Q7YCUBlQTV