Filtradas imágenes de Tatiana Maslany como She-Hulk de Marvel

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Tatiana Maslany da vida a la abogada Jennifer Walters en She-Hulk, una de las nuevas series de Marvel que prepara Disney+. Una ficción que aún no tiene fecha de estreno concreta pero de la que se han filtrado nuevas imágenes mostrando el brutal aspecto que lucirá la actriz.

Ha sido de nuevo gracias a una línea de productos oficiales de la marca Themoses, que se encuentran en Amazon, donde se ha desvelado una serie de recipientes con la imagen de Maslany caracterizada como la prima de Bruce Banner.

Compartidas en Twitter a través de múltiples cuentas, en los diferentes modelos de los termos que tiene previsto sacar a la venta la compañía puede verse a She-Hulk luciendo su espectacular y característico uniforme y su rostro verde.

El primero de los diseños muestra a Walters exhibiendo su espectacular melena negra y en pose atlética mientras esboza una sonrisa. Mientras que el segundo, aunque similar, refleja a la perfección la personalidad de la heroína y abogada encarnada por Maslany.

Ataviada con su uniforme en tonos blancos, negros y morados, la prima de Banner presume de bíceps mientras muestra su sonrisa más deslumbrante. Sin embargo, el último de los modelos parece destacar la dualidad del personaje.

#BREAKING: 🚨 We may have just got our first official look at Tatiana Maslany’s She-Hulk! pic.twitter.com/akBb6pat7Z