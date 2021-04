¿Filtrada la aparición de otro Jedi que escapó de la Orden 66 en Star Wars La Remesa Mala (The Bad Batch)?

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Poco a poco se van revelando nuevos detalles sobre Star Wars: La Remesa Mala (The Bad Batch) la nueva serie de animación de la franquicia ambientada tras la caída de la República Galáctica. Tras un póster que confirmaba el regreso de Lord Palpatine, ahora una nueva filtración rebela el regreso de un querido Caballero Jedi de Star Wars: Rebels.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Parece que la serie sobre el rebelde pelotón clon conocido como La Remesa Mala no sólo se centrará en los soldados, sino que ampliará su trama con personajes de las series de animación de Star Wars: Las Guerras Clon y Rebels. Se ha confirmado el regreso del Capitán Rex y del Moff Tarkin, así como la aparición de Fennec Shand, la mercenaria que ayudó a Mando y The Mandalorian.

Pero ahora We Got This Covered añade un nuevo nombre a la lista. Citando las mismas fuentes que adelantaron el regreso de Luke Skywalker en The Mandalorian, el medio asegura que el Caballero Jedi titular de Rebels, Kanan Jarrus, desempeñará un papel fundamental en la historia de la Fuerza Clon 99.

Eso sí, dado en el momento en el que se desarrolla la serie, mucho tiempo antes que Rebels, WGTC señala que en La Remesa Mala Kanan será tan sólo un padawan que ha logrado escapar a la Orden 66 gracias al sacrificio de su maestra, Depa Billaba.

En Rebels, Kanan Jarrus es el Maestro Jedi del protagonista, Ezra Bridger, y un habitual colaborador de Ahsoka Tano y del Escuadrón Fénix del Capitán Rex. Entre los hechos destacados de su vida se encuentran un brutal enfrentamiento contra Darth Maul, donde quedó ciego, y su sacrificio para salvar a un grupo rebelde en la temporada 4 de la ficción, antes de que su espíritu se convirtiese en parte de la Fuerza Cósmica.

La Remesa Mala se estrena en Disney+ el próximo 4 de mayo, también conocido por los fans como el Día de Star Wars.