Filmin recupera Nathan al rescate, la aclamada serie documental

Nathan al rescate, la aclamada serie documental de Nathan Fielder, llega a Filmin - FILMIN

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Filmin estrena el 15 de diciembre Nathan al rescate, la mítica docuserie que catapultó la carrera del cómico canadiense Nathan Fielder. Esta producción, emitida originalmente entre 2013 y 2017, sentó las bases del humor incómodo y vanguardista que el actor consolidó más tarde en éxitos como Los ensayos o You Can See Everything.

A lo largo de sus cuatro temporadas, Fielder utiliza su título universitario y una particular visión de la vida para ejercer como un peculiar asesor empresarial. Su objetivo es ayudar a sacar a flote pequeños negocios locales en apuros, pero lo hace a través de estrategias de marketing tan disparatadas como complejas.

"Nathan Fielder hace uso de su carrera en Económicas y su experiencia vital para ayudar a pequeños negocios a conseguir mayores beneficios. Pero, debido a sus métodos poco ortodoxos, los esfuerzos genuinos de Nathan por hacer buenas acciones llevan a gente corriente a vivir experiencias que van mucho más allá de lo que podían esperar", reza la sinopsis oficial de la ficción.

ESTRATEGIAS QUE LLEVAN A LO ABSURDO

Entre las insólitas propuestas que se ven en el programa destacan ideas como lanzar helados con sabores desagradables para llamar la atención del público, ofrecer combustible rebajado a cambio de superar un complejísimo libro de acertijos, o abrir una réplica exacta de Starbucks bajo el nombre de Dumb Starbucks.

La serie parodia los códigos de los reality shows de autoayuda al exponer las reacciones reales de unos participantes que dudan si están ante un genio de los negocios o una broma pesada. Fielder lleva al absurdo los programas que prometen ayudar a la gente mientras la convierten en parte del espectáculo. Aunque los concursantes desconocen las verdaderas intenciones detrás de cada propuesta, su desconcierto da lugar a situaciones tan incómodas como imprevisibles.

EL FENÓMENO DE FINDING FRANCES

La llegada de la serie a Filmin incluirá el aclamado capítulo final de la cuarta temporada, Finding Frances. Este especial de noventa minutos, considerado como uno de los hitos televisivos de la última década, acompaña a un imitador de Bill Gates en la búsqueda de su amor de juventud.

La investigación deriva en un complejo largometraje documental donde el propio Fielder se involucra a nivel personal y difumina por completo la línea entre la realidad y la ficción, anticipando las claves de obras posteriores como You Can See Everything.