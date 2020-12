Fecha de estreno y tráiler de la temporada 5 de Riverdale que enloquece a los fans: "Estoy aterrorizada, necesito ayuda"

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

The CW ha lanzado el primer tráiler de la quinta temporada de Riverdale. Debido al retraso de la producción por la pandemia de coronavirus, el teaser solo incluye imágenes de los primeros episodios de la entrega. Sin embargo, ha sido más que suficiente para hacer enloquecer a los fans.

Uno de los detalles más destacados tiene que ver con Veronica, quien descubre el breve pero apasionado encuentro entre su novio Archie y su mejor amiga Betty. "Algo pasó entre Betty y Archie", asegura Ronnie.

Betty y Jughead visitarán a Bret en la cárcel, quien les advierte de que "algo se acerca". Además, el misterioso voyeur que ha estado atormentando a los jóvenes continuará asustando a todos con cintas nuevas y cada vez más violentas. El clip también incluye imágenes de la pandilla celebrando su baile de graduación.

También se pueden ver algunas breves y misteriosas escenas, como una en la que aparece un cadáver colgando de una soga y otra toma en la que Archie llora ante la tumba de su padre, Fred. También se puede ver a Jughead golpeando a alguien cuya identidad es desconocida, y a Betty apuntando con un arma a un misterioso personaje.

OMG!!!!! the riverdale trailer looks so good, I can not wait for January. So freaking excited #Riverdale

Just watched the new #Riverdale trailer!! BRING ON THE NEW SEASON!! I’m super excited for it! I best book time off for me to binge watch because I ain’t moving 😂 #excited @CW_Riverdale