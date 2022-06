Fear the Walking Dead revela cómo sobrevivió Madison Clark

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Tras su última aparición en la cuarta entrega, Madison Clark (Kim Dickens) ha vuelto a Fear the Walking Dead. El personaje aparentemente había muerto en un incendio después de sacrificarse para alejar a una horda de caminantes de su familia. Sin embargo, el episodio 7x16, el último de la séptima temporada de la precuela de The Walking Dead, ha revelado cómo sobrevivió.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Madison, que está muy débil, aparece en una sala de interrogatorios oscura, donde una voz distorsionada por un intercomunicador le pregunta si está "dispuesta a hacer lo que hay que hacer para conseguir lo que sabemos que quiere". Tal como se revela, el trabajo de Madison consiste en secuestrar niños, a los que llaman "huevos", y dejarlos para que los recojan en un muelle en la costa de Luisiana.

Madison se lleva a la hija de Morgan (Lennie James), Mo (Avaya White), y le dice que está rescatando, no robando, a otros niños para alejarlos de "padres que creen que pueden darles a sus hijos lo que necesitan". Morgan descubre que Madison trabaja secuestrando niños para PADRE, el lugar seguro que Alicia (Alycia Debnam-Carey) y los supervivientes de Texas estuvieron buscando durante la temporada 7. En un búnker aparecen unos documentos que desvelan que PADRE es un plan de contingencia del gobierno, pero su ubicación se perdió con la muerte del senador estadounidense Elias Vazquez (Jared Gibson).

"PADRE es la mejor oportunidad que nuestros hijos tienen para el futuro", le dice Madison a Morgan, quien le contesta que su hija, Alicia, podría seguir viva. "No quiero encontrarla", responde ella. "Estaba dispuesta a morir en el estadio para que mis hijos pudieran ver que valía la pena luchar por lo que estaba construyendo. Pero si supieran lo que estaba haciendo para encontrarlos... PADRE jugó conmigo desde el principio. Me hizo hacer cosas que no quería, así que, cuando finalmente pudiera recuperarlos, diría que no", relata Madison.

Morgan le pregunta por qué sigue trabajando para PADRE y revela que, de esa manera, está protegiendo a sus hijos. "Encontrarían a Nick y Alicia y los obligarían a hacer lo que yo ya no hago. Pero no tengo que preocuparme por eso ahora", explica. Madison accede a ayudar a Morgan para recuperar a Mo de PADRE, pero la única forma de conseguirlo es entregar a PADRE otro niño. Morgan se hace pasar por un recolector con información sobre niños y una mujer embarazada.

Madison y Morgan se montan en un bote, pero los guardias de PADRE los llevan a un barco más grande. "¿A dónde diablos vamos? ¿Dónde está PADRE?", pregunta Morgan con los ojos vendados. "Tenía la intención de decírtelo. No sé", contesta Madison, dejando en el aire el destino de ambos personajes.