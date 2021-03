Los fans de The Walking Dead, impactados ante la última muerte: "WTF, eso no lo vi venir"

Los fans de The Walking Dead, impactados ante la última muerte: "Eso no lo vi venir"

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

One More (Uno más), el nuevo episodio de The Walking Dead, gira en torno al viaje de Maggie (Lauren Cohan), Gabriel (Seth Gilliam) y Aaron (Ross Marquand) para buscar suministros para Alexandria. Un capítulo que sorprendió a los fans con un despiadado asesinato cometido por el protagonista menos esperado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Cuando Mays captura y desarma a Aaron, obliga al superviviente y a Gabriel a jugar a la ruleta rusa. "Puedes apuntarte a ti mismo o al hombre sentado frente a ti. El ganador se va a casa", dice. Tras varias rondas, Mays revela que con este juego pretende probar que Aaron y Gabriel no son diferentes y están dispuestos a matar al otro por sobrevivir.

"Conozco gente como tú. Los dos las conocemos. Buenas personas que han sido destrozadas por este mundo. No tienes que ser así. Hay otra manera. Nuestra comunidad es real. Está llena de personas que se perdieron y encontraron su camino de vuelta. Tú también puedes. Podemos ayudarte si nos dejas", le dice Gabriel a Mays.

A medida que va desaparienco la tensión, Aaron baja el arma y le pide a Mays que confíe en ellos, por lo que el finalmente cede y deja el arma. Es entonces Gabriel empuña el brazo protésico de Aaron, hecho de metal, y mata a Mays de un golpe en la cabeza. "Está bien. Estamos bien", dice Gabriel con indiferencia.

Poco a poco la serie va mostrando el lado oscuro del padre Gabriel, que también mató al Susurrador Dante para vengar el asesinato de Siddiq. Sin embargo, esta última muerte ha pillado por sorpresa a los fans, que han compartido sus impresiones en Twitter. "Oh, Gabriel. WTF, eso no lo vi venir", comentó un tuitero. "Gabriel, ¿por qué mataste a Mays?", se preguntó otra espectadora.

Oh my Gabriel! WTF I did not see that coming! #FatherGabriel #Aaron #TheWalkingDead 10x19 — Diego Escobar (@diescobarmdq) March 12, 2021

Ummmm Gabe WHY DID YOU KILL MAYS?! #TheWalkingDead — tara 🦄🤳🏼🖤 (@MissTaraToYou) March 14, 2021

"Gabriel ha pasado del Nuevo al Viejo Testamento a toda velocidad", bromeó un fan. "Sin hacer spoilers, me pareció una visión muy interesante de los dos personajes, el final me sorprendió, pero me dio mucho en qué pensar", aseguró una internauta.

Gabriel switched from New to Old Testament real quick 😳 #TheWalkingDead #TWDFamily — Nick Nafpliotis (@NickNafster79) March 15, 2021

Without spoiling, I thought it was a very interesting take on the two characters. The ending surprised me, but gave me a lot to think about. — Hanako (@fandomhybrid) March 11, 2021

"Me encanta la evolución de Gabriel. Está dejando atrás al 'padre' y no se arriesga con nadie. Es impredecible y asusta", valoró un miembro de Twitter.