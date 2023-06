Los fans salvan La Monja Guerrera que volverá tras ser cancelada por Netflix

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix canceló en febrero La Monja Guerrera (Warrior Nun) tras dos temporadas a pesar de los buenos resultados. Simon Barry, su creador, puso en marcha una campaña en redes sociales para salvar la serie bajo el hashtag #SaveWarriorNun y ha llegado a buen puerto, pues él mismo ha anunciado que la serie va a volver para una tercera temporada.

A través de su cuenta de Twitter, Barry anunció que la campaña ha resultado exitosa: "Hoy estoy feliz de informar oficialmente que debido a la combinación de sus voces, su pasión y sus increíbles esfuerzos, #WarriorNun regresará y será más épico de lo que podría imaginar", desveló el showrunner, que cerró el tuit avisando que pronto llegarán más detalles sobre el querido drama.

Today I’m happy to officially report that because of your combined voices, passion and amazing efforts - #WarriorNun will return and is going to be more EPIC than you could imagine. More details to come! SOON! Thank-you!! #SaveWarriorNun #WarriorNunSaved ❤️🎬 pic.twitter.com/yuTbRR2L3q