Fans lloran la muerte de Kentaro Miura, creador de Berserk: "Un artista extraordinario y un manga para la eternidad"

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

La muerte de Kentaro Miura, creador del popular e influyente manga 'Berserk', a los 54 años ha conmocionado al mundo de los cómics. Influencia de otras series reconocidas como 'Dynasty Warriors' o 'Souls', los fans de la novela gráfica japonesa lloran su pérdida. "Fue uno de los mejores artistas de nuestro tiempo", señala uno de los muchos seguidores que tuvo la obra Miura alrededor del mundo.

Miura falleció el pasado 6 de mayo a los 54 años debido a una disección aórtica aguda, aunque su defunción no se hizo pública hasta este 20 de mayo, a través de la revista que publicaba su obra, Young Animals. Las reacciones no se han hecho esperar, tanto de fans como de profesionales especializados en cómics y manga. "Un dibujante extraordinario, un manga para la eternidad", escribió el periodista Raúl Izquierdo.

"Una desgarradora noticia [...] Un autor que ha dejado su huella en el mundo del manga y el cómic, no lo olvidaremos nunca", escribía en Twitter la cuenta de la librería Norma Comics. "Se marcha demasiado pronto uno de los mejores creadores de todos los tiempos", declaraba la distribuidora de cine, especializada en anime, Selecta Visión.

Intentando asimilar el fallecimiento de Kentarô Miura, autor de "Berserk", entre otras obras. Un dibujante extraordinario, un manga para la eternidad. pic.twitter.com/n8rwk7ovCc — Raúl Izquierdo (@Raulizga) May 20, 2021

Hoy despertamos con una desgarradora noticia. Ha fallecido Kentaro Miura, más conocido como el autor de Berserk.



Un autor que ha dejado su huella en el mundo del manga y el cómic, no lo olvidaremos nunca. DEP maestro. pic.twitter.com/5rlvPwoQhM — NormaComics (@NormaComics) May 20, 2021

Recibimos hoy la triste noticia de que ha fallecido Kentaro Miura, mangaka autor de Berserk, con tan solo 54 años de edad.

Se marcha demasiado pronto uno de los mejores creadores de todos los tiempos, todo nuestro apoyo a sus familiares, compañeros y allegados. Descanse en paz. https://t.co/rgvLacaU3Z — SelectaVisión (@SelectaVision) May 20, 2021

No sé de cuándo es esta foto, pero hoy me entero de que Kentaro Miura tenía 54. Pensaba que como mucho sería cuarentón. Quizá su enfermedad vascular no tuviera nada que ver con su oficio de mangaka, pero viendo la calidad de su trabajo, está claro que dedicó su vida al manga. DEP pic.twitter.com/uTcpg92Shp — Luis Alis・ルイス (@luisalisferrer) May 20, 2021

La pérdida de Kentaro Miura es devastadora. Todo cuanto pueda decir es una puta mierda: ni me consuela ni consolará a nadie. Perdemos a uno de los mejores mangakas de la historia. Sin su influencia Dark Souls no sería Dark Souls, ni yo sería quien soy. Solo puedo dar las gracias pic.twitter.com/u5sPia2iM7 — Javier Sánchez (@JWulen) May 20, 2021

Kentaro Miura dropped medieval gothic masterworks as panels in Berserk like it was nothing. maybe the closest manga has gotten to Doré’s illustrations for Dante’s Inferno pic.twitter.com/8A9fNTQxZl — Good Willsmith (@GoodWillsmith) May 20, 2021

Estoy consternado, despertarte y ver que una leyenda del manga nos haya dejado... Esto nos rompe a todos los fans de este mundillo. Siempre eterno, Miura solo habrá uno. RIP pic.twitter.com/C9OsLSzdny — Berserk_España (@BerserkEspana) May 20, 2021

Fans de diferentes partes del mundo han querido compartir sus condolencias en redes sociales. Creador de 'Berserk', un manga épico y oscuro cuya historia ha dejado inconclusa y que ha sido adaptada a anime, videojuegos y varias películas de animación.

Le décès de Kentaro Miura est un coup dur pour tous ceux qui suivent Berserk et il doit être un coup dur pour tous ceux qui aiment les mangas. Mort à seulement 54 ans, je dis merci pour les travaux Kentaro, on oubliera pas 🙏 pic.twitter.com/ln3QWNtKvV — L'Encyclopédie (@WorldKnownledge) May 20, 2021

Foi uma honra viver na mesma época que Kentaro Miura. Ele nos ensinou que a vida não é sobre cair, mas aguentar cada porrada que ela te da. Hoje o céu ganha mais uma estrela, essa brilha bastante.



OBRIGADO MIURA, por criar uma das minhas obras favoritas. pic.twitter.com/RnMiZUZdpd — Zodd, The Imortal (@K1NTOK1) May 20, 2021

Probablemente uno de los mejores artista de nuestro siglo y que para muchos ayudo de forma indirecta con su obra Berserk. Descansa en paz, Kentaro Miura <3 pic.twitter.com/Y4QWAiMbp2 — josestar (@darcni) May 20, 2021

Rest in Peace to Kentaor Muira, one of my most influential authors ever, helped me find my passion for art and storytelling and in life. Berserk will always have a special place in my heart as one of the most beautifully told fantasy stories. Will remember all my memories with it pic.twitter.com/c6t1pybRZB — King-Jam (@MrKingWatur) May 20, 2021

Rest in peace Mr. Kentaro Miura.

Thanks for the memories, I will remember you fondly and with the utmost respect and admiration for the rest of my life.

#ベルセルク #Berserk pic.twitter.com/ByQXisPaiv — Homu 々 (@Homuisbestgirl) May 20, 2021