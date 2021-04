Fans de Fear The Walking Dead entregados a la última muerte del 6x09: "Se ha hecho justicia"

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

AMC ha sorprendido a los fans de Fear The Walking Dead con su episodio 6x09, titulado Cosas que quedan por hacer. El capítulo, que sigue indagando en el enfrentamiento entre Morgan (Lennie James) y Virginia (Colby Minifie), se ha cobrado la vida de uno de los personajes claves de la ficción, dejando a los fans sin palabras.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La viuda June Dorie (Jenna Elfman) hace justicia por John (Garret Dillahunt) cuando dispara y mata a Ginny (Colby Minifie), vengando a su esposo solo un episodio después de que lo matara a tiros la hija de Ginny, Dakota (Zoe Colletti). Con el sombrero negro de su marido y sus pistolas, June se convierte en verdugo a pesar del intento de Morgan (Lennie James) de conseguir una resolución pacífica con los ejércitos liderados por Victor Strand (Colman Domingo) y Sherry (Christine Evangelista).

Este asesinato ha pillado por sorpresa a los espectadores, que han compartido sus reaccioenes en Twitter. "Virginia ha caído. June se negó a permitir que la tirana se saliera con la suya y se hizo justicia", dijo un usuario.

VIRGINIA HAS FALLEN.



June refused to let the tyrant get away with her crimes. Justice has been served. #FearTWD pic.twitter.com/lIajFsRVA5 — The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) April 19, 2021

"June vengando a John, matando a Virginia y alejándose con su sombrero fue una de las escenas más escalofriantes que he visto, pero no era su momento porque Virginia hizo mucho daño a muchas personas y merecía sufrir y vivir con ello", dijo otra espectadora.

June avenging John by killing Virginia and walking away with his hat on was one of the coldest scenes I’ve ever seen but It wasn’t her place because Virginia did so much bad to all these people she deserved to suffer and live with her choices #FearTWD — Bria (@knockonMCWOODS) April 19, 2021

"Ha sido un episodio muy bueno el de esta noche. Mucha acción y drama. Estoy loca con que June haya disparado a Virginia. Todos se han visto afectados por ella, entonces, ¿por qué es ella quien la mata? Fue egoísta. No olvidemos que June podría haberse ido con John, pero no lo hizo", comentó otra tuitera.

It was such a good episode tonight. Lots of action and drama. I’m just mad about June shooting Virginia. Everyone has been affected by her, so why does she get to be the one to kill her? It was selfish. Let’s not forget, June could have left with John but didn’t. #FearTWD — Jessie Acosta (@clumzyklutz) April 19, 2021

"La reina June disparó a Ginny. Así se hace", tuiteó otro fan, mientras que otro espectador comparó a June con Clint Eastwood.

Queen June shoot Ginny. That's how you do!!



WAY TO GOOOOO JUNE DORIE#FearTWD pic.twitter.com/lmcftYdKFU — ȥαι☀️🌱❤ Jeff remembers me and Loves Me ❤ (@Zaicarylnegan) April 19, 2021

"Me encanta esta faceta de June. Es lo que Maggie debería haber hecho con Negan en la temporada 9", propuso un fan de la franquicia.

Loving this side of June! This is what Maggie should’ve done to Negan when she had her chance in season 9. #FearTWD #TWD pic.twitter.com/783WeOXL36 — Skymiibo (@SkymiiboRG) April 19, 2021

Alguna vez Morgan estuvo en la misma posición que June,(un villano le arrebató muchos seres queridos y lo dejaron vivir) pero esta ves si mataron al villano “Virginia” gracias June. — isssssy 🌙 (@IssyNazareth) April 19, 2021

DECEPCIÓNANTE la muerte de Virginia — 🥶 (@WhiteGanymedes) April 19, 2021