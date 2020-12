Fans de DC, indignados con el tráiler de Superman & Lois: "Es una basura"

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

The CW ha lanzado el tráiler de Superman & Lois, spin-off basado en los icónicos personajes de DC. Pese a la popularidad de los personajes, el adelanto no ha convencido a los fans, que han cargado contra el clip en Twitter.

Las imágenes muestran a Superman, encarnado por Tyler Hoechlin, volando mientras reflexionaba sobre todas las diferentes versiones de sí mismo. "Todos comenzamos como una versión de nosotros mismos. Pero, a medida que crecemos, la vida nos cambia. Cada momento moldea nuestra personalidad, cambia nuestras prioridades, exprimiendo cada fibra de nuestro ser hasta que creemos que nos hemos perdido a nosotros mismos", dice el protagonista.

"Pero eso no es verdad porque debajo de las fibras rotas hay una persona más fuerte, forjada en acero, con el coraje para luchar por aquellos a los que ama. Y lo que creemos perdido puede ser encontrado en la familia", añade.

El clip no ha convencido a los fans, que han volcado su opinión en Twitter. "Ese tráiler de Superman & Lois es una basura", dijo un usuario. "Oh, Dios mío, el tráiler de Superman & Lois es muy malo, quién les ha dejado hacer eso, quién les dio permiso", apuntó otra tuitera.

Ayy man that superman and lois trailer was some hot garbage — The Macdalorian (@Mac_Daddy559) December 29, 2020

OH GOD THE SUPERMAN AND LOIS TRAILER IS SO BAD WHO LET THEM DO THIS WHO GAVE THEM PERMISSION — janae | MMlW (@sapphictomaz) December 29, 2020

"Habrá otro avance antes del estreno, ¿verdad? El nombre de la serie es Superman & Lois, y aquí sale mucho Superman y básicamente no aparece Lois", señaló otro espectador. "La serie Superman & Lois parece tan mala como imaginé", apuntó otro usuario de Twitter. "Me gustó el elemento familiar de Superman & Lois, pero sí, ese tráiler ha sido un poco flojo", admitió una fan.

We’re going to get another promo or trailer before the premiere, right? The name of the show is Superman and Lois, and that’s a whole lot of Superman and basically no Lois. https://t.co/MfOJlvJsTX — Shelby Elpers 🎄 (@shelbbs247) December 29, 2020

That Superman & Lois show looks just as bad as I imagined it would be. 💀💀💀 — Mr. Boughetteaux.✨ (@JasLmir) December 29, 2020

i like the family element of superman & lois but yeah that trailer was a little wonky — rachel (@superbatson) December 29, 2020

The CW estrena Superman & Lois el 23 de enero. Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch protagonizan la ficción, que tendrá una primera temporada de 13 capítulos.