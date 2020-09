Los fans cargan contra Netflix tras la cancelación de Cristal Oscuro: La era de la resistencia

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Malas noticias para los fans de Cristal Oscuro. Netflix ha anunciado la cancelación de La era de la resistencia, precuela de la legendaria película de Jim Henson que pondrá punto final tras una única temporada.

La ficción de 10 episodios se concibió inicialmente como una miniserie, pero cosechó numerosas críticas positivas tras su estreno en 2019. Sin embargo, dado su elevado presupuesto, el servicio de streaming finalmente ha decidido no rodar una segunda entrega.

El criterio de Netflix ha chocado con el de la Academia de Televisión, ya que Cristal oscuro: La era de la resistencia se llevó recientemente el premio Emmy a la mejor serie para niños.

La noticia de la cancelación ha sido muy criticada en Twitter, donde muchos fans han cargado contra la plataforma. "Descanse en paz", dijo un espectador.

"¿Netflix ha cancelado Cristal Oscuro después de una sola temporada? Que te den, 2020", comentó otro tuitero. "Cristal Oscuro: La era de la resistencia ha sido cancelada. No paro de decepcionarme una y otra vez", afirmó un usuario.

"No puedo creer que Netflix haya cancelado Cristal Oscuro: La era de la resistencia. ¿Por qué alargarlo durante un año, presentarlo para un Emmy y justo cuando gana y el fandom y el equipo están en lo más alto, lo cancelan de repente? Una mierda de año con Netflix a la cabeza", explicó otro indignado internauta.

