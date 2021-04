Fans de Anatomía de Grey, indignados con Ellen Pompeo: "Que le den a Meredith Gray y sus spoilers"

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 17 de Anatomía de Grey está haciendo un repaso a las primeras entregas de la serie, rescatando a algunos personajes desaparecidos a través de escenas oníricas protagonizadas por Meredith (Ellen Pompeo), en coma tras contagiarse de coronavirus.

La actriz no ha dudado en compartir en Instagram imágenes del rodaje con sus antiguos compañeros, desvelando antes de tiempo algunos de los cameos y esperados regresos de la ficción. Algunos fans se han mostrado muy enfadados por estos spoilers y, tras cargar con Pompeo en Twitter, la actriz ha respondido.

"Que le den a Meredith Gray con sus publicaciones de spoilers. ¡Danos al menos 24 malditas horas! Me he quedado muy loco", tuiteó un espectador. "Vamos, Meredith Grey ha sufrido demasiado... Y, para tu información, mi nombre es Ellen Pompeo y yo gestiono su Instagram, así que eso es culpa mía", replicó la artista.

Cmon bruh ...Meredith Grey has been through a lot ... and just an FYI ..my name is Ellen Pompeo and run her Insta so that’s on me 😜😘 https://t.co/SMvzrEnYCX