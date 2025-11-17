La familia Castillo vuelve en tráiler de Los protegidos: Un nuevo poder, que ya tiene fecha de estreno en Atresplayer

La familia Castillo vuelven en tráiler de Los protegidos: Un nuevo poder, que ya tiene fecha de estreno - ATRESPLAYER

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Los protegidos: Un nuevo poder llegará a Atresplayer el próximo 14 de diciembre. Bajo este título, la serie reúne cinco capítulos especiales en los que los Castillo tratarán de evitar que la Navidad desaparezca para siempre. La ficción ha lanzado un adelanto de los nuevos episodios, con la poderosa familia de nuevo en acción.

En el tráiler, un joven llamado Max, siembra el caos por toda la ciudad utilizando un inquietante muñeco encantado. Los protagonistas se enfrentarán así a un enemigo sin precedentes que pondrá a prueba su unidad como grupo.

Elena Furiase se une al elenco de la ficción en esta nueva temporada para ponerse en la piel de la agente de policía al frente de la investigación que se cierne sobre los Castillo. Junto a ella, se incorporan también Joan Solé, Pablo Grifé, Alba Ribas, Raúl Sanz y José Luis Alcobendas.

Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero retoman sus personajes como la familia Castillo. Completan el reparto Gracia Olayo, Javier Mendo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra y Carlotta Cosials y Angie Cepeda.

Emitida de 2010 a 2012 en Antena 3, Los Protegidos logró una media de más de 3 millones de espectadores. La historia arrancó con un grupo de personas que se hacen pasar por una familia, los Castillo, con el objetivo de huir de una extraña organización que los busca llamada el Clan del Elefante. Ocultos como una verdadera familia, el equipo terminó queriéndose como si su fantasía fuese verdad. Sin embargo, el tiempo hizo que cada uno tomase un camino distinto.