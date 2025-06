Fallen, la serie basada en la saga literaria de Lauren Kate, llega a AMC+

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Fallen, la serie basada en la exitosa saga literaria de Lauren Kate, Oscuros, llega a AMC+ este jueves 19 de junio. A lo largo de ocho episodios, la ficción narra la historia de Luce, una joven que es enviada a un centro de rehabilitación tras ser acusada de un crimen que no recuerda haber cometido.

Jessica Alexander (La sirenita) interpreta a Luce, una joven que es enviada a un extraño centro de rehabilitación para cumplir condena de un crimen que no recuerda. Allí se encuentra a Daniel, encarnado por Gijs Blom (Carta al rey), a quien parece conocer de antes, y a Cam, un misteriosos chico que parece saber la verdad de lo que ocurrió, interpretado por Timothy Innes (The Last Kingdom).

Cuando el amor desafía el cielo, los ángeles caen a la tierra.#Fallen basada en la saga Oscuros de Lauren Kate, llega el jueves a AMC+. pic.twitter.com/oxQf2JSBRx — AMC+ España (@AMCPlusEs) June 13, 2025

La serie adapta el primer volumen de la exitosa saga creada por Lauren Kate titulado Oscuros, que se publicó en 2009. La saga, que ha vendido más de 10 millones de copias y se ha traducido a más de 30 idiomas, está compuesta por El poder de las sombras (2010), La trampa del amor (2011), La eternidad y un día (2012), La primera maldición (2012) y Unforguiven (2015). En 2016 Fallen se llevó a la gran pantalla Fallen, cinta dirigida por Scott Hicks y protagonizada por Addison Timlin.

"La serie arranca cuando Lucinda Price es enviada a un extraño centro de rehabilitación para cumplir condena. Allí conoce a Daniel, con el que establece una conexión que parece remontarse mucho antes de su llegada a la institución, y a Cam, que asegura conocer las verdaderas causas por las que Luce se encuentra interna.

La protagonista descubrirá que el centro esconde un oscuro secreto relacionado con ángeles caídos y fuerzas sobrenaturales. A medida que trata de adivinar las causas de su internamiento, se enfrentará a una batalla entre el bien y el mal, en la que cada decisión puede ser crucial para evitar el caos", reza la sinopsis oficial.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Fallen Josefine Koenig, Sarah Niles, Alexander Siddig, Lawrence Walker, Esmé Kingdom y Maura Bird entre otros. Matthew Hastings, Claudia Bluemhuber y Farhad Mann dirigen la ficción.