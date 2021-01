Euphoria: Tráiler del especial de Jules al ritmo de Rosalía y Billie Eilish y su Lo vas a olvidar

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

HBO ha lanzado el tráiler del segundo episodio especial de Euphoria. El capítulo, titulado Los perfectos, a mamarla, está centrado en Jules (Hunter Schafer) y narra su versión de lo ocurrido tras abandonar a Rue (Zendaya).

"Rue fue la primera chica que no solo me miro. Ella en realidad me vio, mi yo que está debajo de un millón de capas que no son yo", dice Jules en el tráiler, quien también aparece declarando su amor a Rue antes de partir en tren.

El clip no desvela detalles de la trama, pero ha habido una escena que ha llamado especialmente la atención de los fans. En un fotograma se puede ver a Jules en ropa interior y abrazando a Nate (Jacob Elordi), enemigo de las protagonistas en la primera temporada. Además de ver estas imágenes, los espectadores han podido escuchar en el tráiler Lo Vas A Olvidar, colaboración de Rosalía con Billie Eilish.

Dirigido por el creador de Euphoria, Sam Levinson, el especial ha sido coescrito por Levinson y Schaefer, quienes también ejercieron como ejecutivos del episodio. El capítulo se podrá ver en HBO el lunes 25 de enero.

Tal como ha remarcado HBO, estos dos especiales no forman parte de la temporada 2, sino que sirven como puente entre las dos primeras entregas. La producción de la segunda temporada se retrasó debido a la pandemia de coronavirus y por el momento se desconoce cuándo llegarán los nuevos capítulos a la plataforma de streaming.

Sidney Sweeney, quien interpreta a Cassie, dio algunas pinceladas de la temporada 2 en una entrevista con Entertainment Tonight. "No podéis ni imaginar lo que viene. Ni siquiera yo podría adivinarlo. Es impactante. Todo lo relacionado con la vida de adolescente es impactante, así que nunca se sabe qué esperar", dijo la actriz, que anticipó que será una entrega "más oscura".