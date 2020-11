Un estudio revela cuántos usuarios de Netflix comparten su cuenta

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Un estudio ha revelado que más de la mitad de los usuarios que acceden a Netflix comparten su cuenta con alguien ajeno a su hogar, incluidos amigos y familiares. Curiosamente, este nuevo estudio llega poco después de que el gigante del streaming aumentara sus precios en Estados Unidos.

La encuesta, encargada por Kill The Cable Bill, señala que más de la mitad de los 1.003 suscriptores de Netflix a los que preguntaron admiten que comparten su contraseña con alguien fuera de su familia inmediata o con familiar que ya no vive en el hogar.

Los resultados arrojaron que un 17,7% lo comparte con amigos, un 25,6% con un familiar que no pertenece a su núcleo cercano y un 9,2% con un hijo que ya no vive en casa. Por su parte, un 47,5% de los encuestados no comparte su cuenta.

De esta manera, el estudio ha revelado que un 50% más de personas de las que apuntan los datos oficiales tiene acceso al contenido de Netflix. Por el momento la plataforma de streaming no planea restringir el uso y que sea individual o limitado. Sin embargo, es probable que el servicio se vea obligado a hacerlo en algún momento si los números de suscripción caen drásticamente, como ocurrió recientemente tras el estreno de la controvertida Guapis.

Los datos de Kill The Cable Bill también afirman que alrededor de un tercio de usuarios estaría dispuesto a cancelar su suscripción si subieran los precios, aunque la mayoría aseguró que preferiría mantener su membresía. Precisamente el aumento del coste es la mayor queja que tienen los consumidores, seguido de la eliminación del catálogo de series populares o la cancelación de títulos originales.