Archivo - Erica, serie policíaca, regresa a Warner TV con su segunda temporada este miércoles - WARNER BROS - Archivo

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Erica, serie de investigación criminal inspirada en las novelas de la escritora sueca Camilla Läckberg, se estrena este miércoles 24 de junio a las 22:00 horas a Warner TV.

La adaptación de la saga literaria de Los crímenes de Fjällbacka, que ha vendido más de 35 millones de ejemplares, sigue los pasos de Erica Faure es una célebre autora de novela negra, encarnada por Julie de Bona, que regresa a la población que la vio nacer en busca de inspiración.

La autora vuelve a Port-Clément, un pequeño pueblo pesquero convertido en destino turístico donde todo el mundo se conoce, pero las apariencias engañan y siempre hay secretos enterrados que acaban saliendo a la luz. La realidad se empeña en atraer a la protagonista hacia las investigaciones de los crímenes reales que suceden en la zona.

Con seis episodios, la segunda temporada de la serie creada por Julien Magnat y Sylvain Caron, adapta los libros Crimen en directo, Las huellas imborrables y La sombra de la sirena. Ocupando cada uno de ellos dos capítulos de la serie, que comenzará en el momento en el que mientras Erica y Patrick, capitán de la policía encarnado por Grégory Fitoussi, preparan su boda, es hallado muerto el propietario de un restaurante.

El estreno de la segunda entrega de Erica estará precedido, el mismo miércoles 24, por un maratón al completo de la primera temporada. La anterior entrega, estrenada el año pasado, desarrolla la relación sentimental entre Erica y Patrick. A su lado, la escritora se dedica a esclarecer todo tipo de casos aportando su intuición y su particular punto de vista para encontrar soluciones, siempre de manera original y sorprendente.

Erica es una producción franco-belga que en su estreno en Francia superó el 30% de cuota de pantalla con más 4 millones de espectadores en la primera temporada. La serie es una adaptación libre de las novelas de Camilla Läckberg que traslada la acción y la intriga de Suecia a Francia.