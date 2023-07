El equipo de Peaky Blinders protesta por el uso de la imagen de Tommy Shelby en una campaña homófoba

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Ron DeSantis anunció recientemente su candidatura como líder del Partido Republicano en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El político ya ha iniciado su campaña en redes sociales y, con motivo del mes del Orgullo, ha compartido un vídeo que incluía imágenes de Peaky Blinders y que ha obligado al equipo de la serie a pronunciarse públicamente.

El clip comienza con varias imágenes de Donald Trump prometiendo proteger al colectivo LGTBIQ+, una línea que DeSantis no planea seguir si es elegido presidente del Gobierno. El vídeo incluye además breves clips de Tommy Shelby (Cillian Murphy), metraje que ha sido usado sin permiso de los responsables de la serie.

To wrap up “Pride Month,” let’s hear from the politician who did more than any other Republican to celebrate it…



pic.twitter.com/FT7LdW4vls