Emotiva carta de Miley Cyrus a Hannah Montana: "Fuiste como un cohete que me llevó a la Luna" - CONTACTO/DISNEY CHANNEL

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Han pasado 15 años desde que el mundo conociera a Miley Cyrus como Hannah Montana. Con motivo del aniversario de la serie de Disney Channel, que sumó un total de 4 temporadas y 98 episodios hasta su final en 2011, la cantante ha escrito una emotiva carta dedicada al personaje que la lanzó a la fama.

"Aunque en realidad se te considera un álter ego, hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad que yo", escribió Cyrus a Hannah Montana. "Tuvimos un intercambio equitativo en el que me proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que podía brindarte. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces", continúa.

"Fuiste como un cohete que me llevó a la Luna y nunca me llevó de vuelta al suelo", dice al personaje, con quien vivió duros momentos. "Perdí a mi abuelo, el padre de mi papá, mientras estaba en el set filmando un episodio de la primera temporada. Quería aguantar el tiempo suficiente para ver el estreno el 24 de marzo. Murió el 28 de febrero. Pudo ver el anuncio que se emitió durante High School Musical, que según él fue uno de los momentos de mayor orgullo en su vida, y eso que había sido un legislador democrático. Mi corazón estaba roto, pero me sentí satisfecha al saber que podía llevar su nombre junto al de mi padre en cada crédito", cuenta.

"Experimenté el enamoramiento por primera vez en esos años. Vergonzosamente tuve mi primera regla con un par de pantalones capris blancos, por supuesto, el día en que ficharon a un chico mono y se le pidió que comiera conmigo. En cambio, estuve en el baño con mi madre sollozando y luchando por encontrar un par de jeans nuevos. Gané muchos amigos durante los seis años que pasé en el set. Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles se convirtieron en mi familia", relata la artista.

Aunque en los últimos años ha tratado de distanciarse radicalmente del personaje, Cyrus afirma que se sintió triste al saber que la serie iba a terminar. "Era mi hogar", señala.

"Hannah, espero que me escuches y creas que estas palabras son verdaderas. Tienes todo mi amor y mi mayor gratitud. Darte vida durante esos 6 años fue un honor. Estoy en deuda no solo contigo, sino con todos los que creyeron en mí desde el principio", dice.

La cantante dedicó unas palabras de agradecimiento a su madre, quien la llevó "a todos los casting, aunque eso supusiera dejar la ciudad y cruzar el país".

"No pasa un día sin que recuerde de dónde vengo. Un edificio en Burbank, California con una sala llena de gente con el poder de construir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una chica puede pedir. Te amo, Hannah Montana", concluye.