Emociones a flor de piel en el tráiler de la reunión de Friends y Jennifer Aniston pregunta "¿Dónde están los pañuelos?"

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el esperado tráiler de la reunión de 'Friends'. HBO Max ha lanzado un adelanto que muestra cómo Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer regresan al icónico salón del apartamento de Monica y Rachel. El programa especial, tras varios retrasos por la pandemia, llegará a la plataforma estadounidense el 27 de mayo.

El adelanto comienza con una escena en el salón con Joey, Chandler, Rachel, Monica y Phoebe sentados en el sofá mientras que Ross les hace participar en un juego que recrea así el mítico duodécimo episodio de la cuarta temporada titulado 'El de los Embriones'. El escenario ha sido reproducido a la perfección, provocando la sensación de que se trata de un capítulo más de la sitcom emitida entre 1994 y 2004.

Posteriormente, se ve al elenco abrazándose en el plató y llegando al escenario de la fuente, aquella en la que los seis se lanzaban en los créditos iniciales mientras sonaba el tema 'I'll Be There for You' de The Rembrandts. Allí parece que serán entrevistados por James Corden.

Este adelanto ya muestra a alguno de los cameos que habrá en esta reunión como el de Tom Selleck o Cara Delevingne. Sin duda, un tráiler que muestra ese carácter de evento especial y nostalgia con el que los fans de esta mítica serie podrán disfrutar. En Estados Unidos, este reencuentro se verá en HBO Max el 27 de mayo. Sin embargo, en España, habrá que esperar un poco más, puesto que no hay fecha de lanzamiento todavía.