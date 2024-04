Dr. Terry Dubrow: "Botched es un programa realmente impactante emocionalmente"

LOS ÁNGELES, 3 Abr. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Botched está de vuelta. La temporada 8 del famoso reality show sobre operaciones estéticas ya está disponible en exclusiva en Hayu. La serie sigue de cerca la labor de los prestigiosos cirujanos plásticos Dr. Terry Dubrow y Dr. Paul Nassif mientras abordan casos extremos de cirugías estéticas que no salieron como esperaban.

Ambientada en el emblemático Beverly Hills, Botched ofrece a los espectadores una visión íntima del mundo de la corrección de procedimientos cosméticos mal ejecutados.

Con un enfoque único y emotivo, los doctores Dubrow y Nassif no solo transforman desastres estéticos en resultados exitosos, sino que también exploran las historias personales de los pacientes, equilibrando el drama médico con toques de humor. Botched se ha convertido así en un fenómeno televisivo al abordar la complejidad y los desafíos de la búsqueda de la perfección estética.

En una entrevista concedida a CulturaOcio, el Dr. Terry Dubrow habla acerca de los nuevos desafíos que enfrenta a diario y nos confiesa el caso que más le ha impactado en esta nueva etapa del programa.

¿Qué puede esperar el público de esta nueva temporada de Botched?

Esta temporada es la más difícil que hemos enfrentado porque hemos tomado a los pacientes a los que antes les dijimos que no, ya sea porque considerábamos que era demasiado arriesgado o porque el tejido estaba demasiado dañado. Utilizamos nuestros 10 años de experiencia haciendo correcciones para resolver sus problemas. Por lo tanto, estos son los casos más desafiantes, las situaciones más desesperadas y creo que esta es la mejor temporada que hemos tenido. Hay muchas risas, hay muchas lágrimas, pero hay mucho en juego aquí.

¿Qué diferencia a Botched de otros programas sobre cirugía plástica?

Bueno, creo que Botched es uno de esos programas auténticos y reales. No damos visibilidad a estos problemas para hacer que la gente se vea mejor por vanidad. Estas son personas que intentaron verse mejor y tuvieron complicaciones importantes, y ahora sus vidas están arruinadas. Así que la mayoría de los programas de cirugía plástica destacan el intento de las personas de ser más hermosas o más atractivas. Estas son personas que simplemente quieren volver a ser normales, que quieren regresar a una vida cotidiana. Por lo tanto, el programa es realmente significativo emocionalmente. Hay muchas lágrimas, pero también hay muchas risas. Es un programa muy entretenido, pero también es un programa muy, muy arriesgado.

¿Cuáles han sido los casos más desafiantes en esta temporada?

Los casos que aparecen en esta temporada son los más difíciles. Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene un tumor en la cara que crecía desde debajo de su ojo y creció tanto que se extendió más allá de su línea de la mandíbula. Bueno, ella básicamente vive sin salir a la calle porque tiene este enorme tumor en la cara. Tomamos casos como ese que realmente son de lo que trata esta temporada: personas que ni siquiera podían llevar vidas normales porque tenían problemas muy difíciles. Y esos son los que seleccionamos para esta nueva temporada de Botched.

¿Por qué es tan importante para usted considerar el impacto psicológico de las intervenciones?

No todo el mundo está preparado para la cirugía plástica. Si no estás emocionalmente en una posición en la que puedes lidiar con el trauma de la operación, tanto emocional como físicamente, el resultado puede ser peor. Debes evaluar el estado emocional de la persona porque algunos de estos pacientes presionaron a su médico y en realidad tuvieron problemas con la cirugía plástica porque no fue lo suficientemente buena; estaban tratando de alcanzar la perfección y la cirugía plástica no trata de ser perfecto. Solo se trata de ser una mejor versión de uno mismo. Entonces, si el paciente tiene expectativas poco realistas o espera la perfección, es posible que no sean candidatos apropiados para someterse a estas operaciones tan arriesgadas. Muchos de sus pacientes han sufrido accidentes o tragedias...

¿Qué historia personal de un paciente le impactó más en esta nueva temporada?

Tuvimos una chica muy joven que, desafortunadamente, estuvo implicada en un accidente de tráfico y sufrió traumatismo cerebral y mucho traumatismo facial. A lo largo de los años, el trauma que sufrió en la zona de los ojos empeoraba. Empeoró tanto que la piel se estaba estirando hacia abajo y comenzaba a inflamarse e irritarse mucho. Y a menos que alguien hiciera algo en esa área, iba a perder la visión en ese ojo. Así que fue un caso muy impactante, un caso de alto riesgo. Eso es exactamente de lo que trata esta serie, de este tipo de casos de alto riesgo.

¿Por qué cree que Botched tiene tanto éxito?

Porque es un programa real. Creo que es muy auténtico. Cuando ves un reality show, a veces te preguntas si hay un guion detrás. A veces te preguntas si las personas realmente te muestran sus verdaderas personalidades. Nadie ve Botched sospechando que los pacientes están fingiendo las lesiones o que no son realmente de riesgo. Son casos de alto riesgo. Estas personas están en situaciones desesperadas. Este es el último lugar al que pueden acudir para obtener ayuda y existe la gran posibilidad de que el resultado no sea el esperado. Así que tienes que ser valiente... Aunque parezca extraño, en el programa hay bastante humor porque a veces, cuando hay mucho en juego, las emociones son tales que las situaciones pueden ser muy divertidas también.

