Dos participantes de Casados a primera vista británico denuncian violaciones en las grabaciones del programa

Participantes de Casados a primera vista británico denuncian violaciones durante las grabaciones del programa - CHANNEL 4

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Channel 4 ha retirado todas las temporadas de la versión británica de Casados a primera vista de sus plataformas de streaming después de que dos mujeres denunciaran haber sido víctimas de violación y una tercera afirmara haber sufrido una agresión sexual durante el rodaje del programa. Según informa la BBC, cuando Channel 4 emitió estos programas ya tenía conocimiento de algunas de estas acusaciones, pero las entregas del espacio no han sido retiradas del streaming hasta ahora.

El 'reality show' consiste en que personas solteras se casen con desconocidos a los que conocen por primera vez el día de su boda. Las víctimas, que participaban en la versión británica de Casados a primera vista, son dos mujeres anónimas, que denunciaban haber sido violadas por sus parejas en el programa. Una tercera, Shona Manderson, que acusó a su compañero en el 'reality', Bradley Skelly, de agresión sexual. Las acusaciones salieron a la luz en la serie documental de la BBC Panorama.

LA RESPUESTA DE CHANNEL 4

"En abril, Channel 4 recibió graves acusaciones de conducta indebida contra un pequeño número de antiguos participantes, acusaciones que, según tenemos entendido, dichos participantes han negado", ha declarado Channel 4 en un comunicado publicado este lunes. "El canal es consciente de la privacidad y del deber continuo de cuidar a todos los participantes, y no puede comentar ni revelar detalles de dichas acusaciones", continuaba el escrito.

"En relación con esas acusaciones, se pidió a Channel 4 que respondiera a las denuncias de incumplimientos en los protocolos de bienestar. Channel 4 considera que, cuando se plantearon inquietudes relacionadas con el bienestar de los participantes a través de los protocolos de bienestar y producción existentes, se tomaron medidas rápidas y adecuadas, basadas en la información disponible en ese momento", apuntaba el comunicado, asegurando que "Channel 4 refuta enérgicamente cualquier afirmación en sentido contrario".

Alex Mahon, que ejercía como CEO de Channel 4 cuando presuntamente tuvieron lugar las violaciones, ha prestado declaración en el Parlamento británico este martes ante la Comisión de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte.

Al ser preguntada si existían medidas de protección adecuadas para los concursantes de los 'reality shows', Mahon respondió que "el sector siempre está tratando de evolucionar y se toma muy en serio las denuncias de incidentes", por lo que los protocolos "están en constante mejora", aunque "siempre vale la pena revisarlos".

Priya Dogra, actual CEO de Channel 4, manifestó su "solidaridad con los participantes que, evidentemente, se han visto afectados" tras participar en el programa, incidiendo en que su binestar "es siempre de suma importancia". "Esas acusaciones -que, según tengo entendido, son rebatidas por los participantes acusados- no son algo sobre lo que Channel 4 esté en condiciones de pronunciarse", señaló Dogra, apuntando que "sería totalmente inapropiado por mi parte comentar las graves acusaciones formuladas contra algunos participantes".

"También somos conscientes de nuestro deber de diligencia para con todos los participantes, y de la necesidad de preservar el anonimato y la privacidad de todos los implicados", incidía Dogra. "En cuanto a las afirmaciones de que Channel 4 podría haber incumplido su deber de diligencia, creo que, cuando se plantearon preocupaciones sobre el bienestar de los participantes, y basándonos en la información disponible en ese momento, Channel 4 actuó con rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad, anteponiendo el bienestar de todos", aseguró.