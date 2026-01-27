Domino Day, protagonizada por Siena Kelly, ya tiene fecha de estreno en SYFY

Publicado: martes, 27 enero 2026 16:22
   MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Domino Day, el drama sobrenatural creado y escrito por la ganadora del BAFTA Lauren Sequeira ya tiene fecha de estreno en SYFY. Así, la serie protagonizada por Siena Kelly (Adult Material), llegará el próximo jueves 5 de febrero a las 22:00 horas con el estreno de sus dos primeros episodios.

   Ambientada y rodada en Manchester, Domino Day es un drama sobrenatural de seis episodios, que, tras el lanzamiento de sus dos primeras entregas el próximo 5 de febrero, irá llegando a SYFY semanalmente cada jueves.

   "La serie sigue a Domino Day (Siena Kelly), una joven presente en todas las aplicaciones de citas. Pero Domino no desliza para encontrar a su alma gemela, sino para cazar.

   Una joven bruja con poderes extraordinarios, Domino busca desesperadamente una comunidad que pueda ayudarla a entender quién es realmente. Sin embargo, pronto descubre que ya está siendo observada muy de cerca: un aquelarre de brujas sigue cada uno de sus movimientos, convencido de que deben detenerla antes de que sus poderes destruyan a todos y a todo lo que la rodea.

   Cuando una figura peligrosa del pasado de Domino regresa para atormentarla, la pregunta pasa a ser si esto marcará un nuevo comienzo o un enfrentamiento final", relata la sinopsis oficial.

   Junto Kelly, la serie está protagonizada por Babirye Bukilwa (Soñando en negro), Poppy Lee Friar (In My Skin), Alisha Bailey (Doctor Who) y Molly Harris (Arcane: League of Legends). Además cuenta con un reparto adicional que incluye a Sam Howard-Sneyd, Percelle Ascott, Christopher Jeffers, Jonah Rzeskiewicz, Maimuna Memon y Kris Hitchen.

   Además de Sequeira como creadora y escritora, la ficción cuenta con episodios individuales escritos por Charlene James y Haleema Mirza. Domino Day está dirigida por Eva Sigurdardottir y Nadira Amrani, con Nick Pitt y Megan Ott como productores de la serie.

   Los productores ejecutivos son Lauren Sequeira, junto a Laurence Bowen, Chris Carey y Elinor Day por parte de Dancing Ledge Productions (una compañía de Fremantle), y Lucy Richer y Ayela Butt por parte de la BBC. Fremantle se encarga de la distribución global del drama.

