Disney+ renueva Furious por una segunda temporada... antes del final de la primera

Furious, drama policial de Hulu, renueva por una segunda temporada antes del final de la primera en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Furious, serie policial creada por Elizabeth Meriwether y protagonizada por Emmy Rossum y Lola Petticrew, llegó a Disney+ el pasado 27 de julio. La ficción, que enfrenta a una agente del FBI con una enigmática asesina en serie, ha sido renovada por una segunda temporada antes incluso de emitir el último episodio de la primera, que llegará e lunes 31 de agosto.

Según datos proporcionados por la plataforma, la audiencia de la serie ha crecido de forma constante desde su estreno. Así, el séptimo episodio acumuló un 40% más de visualizaciones que el primero durante su primer día disponible.

En Furious Rossum (Shameless) da vida a Alice Black, una agente del FBI obsesionada con capturar a Catherine, la metódica y misteriosa asesina interpretada por Petticrew (Al descubierto).

A medida que ambas emprenden su particular camino hacia la justicia, sus vidas comienzan a entrelazarse hasta convertir su enfrentamiento en el auténtico eje de una historia donde perseguidora y perseguida terminan reflejándose la una en la otra.

UN MATERIAL OSCURO CON HUMOR E INSTANTES DE LUZ

Uno de los personajes más complejos de la ficción es Catherine, el personaje de Petticrew, quien reconoce que el principal desafío fue afrontar un material "bastante oscuro" sin perder de vista la humanidad del personaje. "Lo realmente bonito es que también tiene momentos de ligereza. Aunque estos personajes sufren mucho, también se les permite tener instantes de humor y de luz", explicó la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

La serie, protagonizada por Rossum y Petticrew, completa su reparto con nombres como Quincy Tyler Bernstine (Power Book II: Ghost), Scoot McNairy (Argo), Jake Lacy (The Office) y Alex Morf (Mindhunter), entre otros.