Disney+ recupera su oferta de 1,99 euros al mes por tiempo limitado

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Disney+ quiere aumentar el número de suscriptores antes de que finalice el 2024 y para conseguirlo ha recuperado de nuevo una suculenta promoción tanto para nuevos clientes como para sus suscriptores.

Así, Desde el 12 de septiembre hasta el 27 de septiembre, visitando www.disneyplus.com. los nuevos clientes y aquellos sin una suscripción activa pueden suscribirse a Disney+ con anuncios por 1,99 euros al mes durante tres meses, lo que su pone un ahorro del 66 por ciento respecto al precio de tres meses actual.

Después de los tres meses, la suscripción se renovará automáticamente al precio mensual del plan Estándar con anuncios vigente en ese momento que es de 5,99 euros al mes, a menos que la cancele antes. Este plan Estándar con anuncios incluye calidad de vídeo de hasta Full HD 1080p y reproducción simultánea en 2 dispositivos.

El resto de planes disponibles en la plataforma son el Disney+ Estándar sin publicidad y Disney+ Prémium. El Estándar sin publicidad, que tiene un precio de 8,99 euros al mes o una modalidad de suscripción anual de 89,90 euros, incluye además la ausencia de cortes promocionales, calidad de vídeo de hasta Full HD 1080p y reproducción simultánea en 2 dispositivos, la posiblidad de descargar contenido en hasta 10 dispositivos.

Por su parte, el plan Disney+ Prémium, que evidentemente tampoco tiene cortes publicitarios, cuenta con sonido envolvente con calidad de audio hasta Dolby Atmos, calidad de vídeo hasta 4K UHD y HDR, reproducción simultánea en 4 dispositivos y descargas en hasta 10 dispositivos. El precio de este plan premium es de 11,99 euros al mes o de 119,90 euros al año.

Esta promoción del mes de septiembre, llega justo a tiempo para los nuevos estrenos como las series originales Regreso a Las Sabinas (11 de octubre), la primera serie de emisión diaria en una plataforma producida en España, Yo, adicto (30 de octubre), Agatha ¿quién si no? de Marvel (19 de septiembre) o el último gran taquillazo de Pixar Del revés 2 (Inside Out 2) y así como los recientes estrenos la tercera temporada de The Bear, la cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio, The Acolyte y Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version).