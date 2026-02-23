Desternillante tráiler de Scrubs: El regreso del 'bromance' de J.D. Y Turk ya tiene fecha en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Scrubs, la hilarante comedia creada por Bill Lawrence sobre el personal sanitario del hospital Sacred Heart, regresa con una nueva temporada que llegará a Disney+ el próximo 25 de marzo. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un tronchante adelanto con la vuelta de Donald Faison y Zach Braff a sus respectivos papeles de los joviales doctores Christopher Turk y John 'J.D.' Dorian, cuya amistad ha resistido el paso del tiempo.

"Dadle caña. Mierda de la buena", suelta Turk a una banda musical formada por adolescentes en el hospital al inicio del adelanto. "Mierda apestosa", apuntala Dorian antes de que ambos se pongan a bailar en la sala de espera mientras tocan.

"No te pierdas a estos mamarrachos", le dice el mordaz doctor Perry Cox (John C. McGinley) a Dorian mientras contemplan a los internos novatos, a cada cual más particular. "La verdad, no tengo claro cómo enseñarles", remacha el personaje.

Es en ese momento cuando una escena presenta, para horror de Dorian, a una de estas jóvenes y prometedoras figuras de la medicina, incapaz de poner una inyección a una paciente debido a su atroz pulso. "Puedes hacerlo", le afirma J.D. a una interna en prácticas, antes de que otro médico, viéndolas venir, responda: "Le va a cortar una arteria". Seguidamente, un chorro enorme de sangre salpica a otro interno.

"¿Tengo sangre en la cara?", pregunta este, espantado, antes de que Dorian le mienta descabelladamente para que no cunda el pánico. En ese instante, una secuencia muestra la vuelta de la doctora Elliot Reid (Sarah Chalke), a punto de llorar, manteniendo una conversación con J.D. sobre lo duro que es ser médico.

Las imágenes también muestran a Dorian y Turk animando al personal de Sacred Heart con sus payasadas. "Todo doctor quiere tener su momento heroico. Pero los momentos heroicos no suelen ser como en las pelis", concluye J.D. en un emotivo discurso ante todos, antes de tomar nachos.

"J.D. y Turk vuelven a ponerse la bata juntos por primera vez en mucho tiempo: la medicina ha cambiado; los internos han cambiado; pero su amistad ha resistido el paso del tiempo. Personajes nuevos y conocidos navegan por las aguas del Sacred Heart con humor, emoción y alguna que otra sorpresa por el camino", reza la sinopsis de esta nueva entrega.

Este regreso de Scrubs consta de nueve episodios. Tras el estreno del primer capítulo, Disney+ estrenará una nueva entrega cada miércoles hasta completar la temporada. Además de los ya mencionados regresos de Braff, Faison, Chalke y McGinley, Judy Reyes también retomará su rol como la enfermera Carla Espinosa.

Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow y Michael James Scott serán algunos de los rostros destacados que participarán a lo largo de los nueve episodios de esta nueva entrega.

Al frente de esta etapa se encuentra Aseem Batra como showrunner, mientras que Bill Lawrence -creador de la ficción original- ejerce como productor ejecutivo junto a Jeff Ingold, Liza Katzer y los propios Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke.