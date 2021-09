Desaparecida la actriz de Doctor Who Tanya Fear en Los Ángeles

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

La actriz británica Tanya Fear, conocida por su participación en la serie 'Doctor Who', ha desaparecido en Los Ángeles. Amigos y familiares de la intérprete denunciaron su ausencia a la policía de la ciudad californiana después de que llevase sin dar señales de vida desde el pasado 9 de septiembre.

Fear, quien interpretó a la doctora Jade McIntyre en un episodio de la ficción en 2018, es conocida también por su aparición en series como 'DCI Banks', 'Spotless' o 'Los asesinatos de Midsomer'. Desde que se reveló su desaparición, varias personas han creado el hashtag #FindTanyaFear, para movilizar la colaboración ciudadana sobre su paradero.

Su agente, Alex Cole, declaró que no sintió que pasase nada cuando vio a la actriz por última vez. "Desde que está aquí [en Los Ángeles], ha tenido una importante carrera y solo estaba empezando", comentó a ABC News. "Por supuesto, estamos preocupados y [esperamos] que descubramos que se trata solo de un error y podamos encontrarla", agregó.

My friend Tanya has gone missing in the LA/Hollywood Bowl area. She hasn't been seen since 9th September 2021. If anyone has any useful information please call (626)-232-8616 #FindTanyaFear . Would appreciate if those in the area or with reach in that area RT❤ pic.twitter.com/dmqwKdOlSh