Debi Mazar denuncia "toxicidad" en el rodaje de Entourage. El séquito tras ser madre: "No les gustó que engordara"

Debi Mazar denuncia "toxicidad" en el rodaje de Entourage. El séquito: "No les gustó que engordara" - CONTACTO

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Debi Mazar, la actriz que dio vida a Shauna Roberts en Entourage: El séquito, ha recordado su experiencia rodando la icónica serie de HBO, denunciando cierto ambiente tóxico, sobre todo tras ganar peso debido a su segundo embarazo. El creador de la ficción, por su parte, se ha defendido ante esta acusación.

"La primera temporada fue una auténtica fiesta. Pero en la tercera temporada, el plató se convirtió en un ambiente cargado de testosterona", ha señalado la intérprete en una entrevista concedida a The Times U.K. "Soy fuerte, pero hacia el final la situación se volvió tóxica para mí", expuso.

Mazar reveló que la situación se volvió "complicada" durante la temporada 3, que se emitió entre 2006 y 2007. La actriz dio a luz a su segunda hija en marzo de 2006 y explicó que "a ellos no les gustaba que hubiera engordado, aunque volví a adelgazar". "Fue complicado porque soy muy franca y nunca me callé mi descontento", aseguró.

"Pero siempre fui profesional y estoy agradecida por haber formado parte del reparto. Fue muy divertido, hasta que dejó de serlo", añadió la actriz, que aparte de encarnar a la publicista de Vincent Chase (Adrian Grenier) a lo largo de las ocho temporadas de la ficción, retomó el papel en la película de 2015.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mazar carga contra la serie de HBO, pues en 2020, durante su paso por Couch Surfing, remarcó que había aceptado el papel por el dinero. "Quiero decir, [el creador Doug Ellin] escribió un personaje realmente sólido, pero aquel plató estaba dominado por la testosterona y era misógino", apuntó entonces.

EL CREADOR DE ENTOURAGE: EL SÉQUITO SE DEFIENDE

Por su lado, Doug Ellin, el creador de la serie, ha respondido a las recientes declaraciones de la actriz, negando que se hiciera ningún comentario sobre su cuerpo. "Mi opinión es que esto es repugnante. Ni yo ni nadie que me importe se ha preocupado jamás ni ha hablado del cuerpo de Debi Mazar", ha indicado el realizador en sus redes sociales, remarcando que "apoyaría al mil por cien a cualquier mujer que se quedara embarazada".

My thoughts are this is disgusting. Never, ever did myself or anyone that matters care or discuss Debi Mazar’s body. I would one million percent embrace any woman who got pregnant. The only bodies on the show I ever commented on were Adrian’s ( I wanted him more muscular) and… https://t.co/wMRgqXzChi — Doug Ellin (@mrdougellin) September 1, 2026

"Los únicos cuerpos de la serie sobre los que he hecho algún comentario han sido el de Adrian (quería que estuviera más musculoso) y el de Jerry Ferrara, al que quería más gordo", admitió Ellin, aprovechando para disculparse. "Siempre me sentiré mal por ello, porque en aquel momento no me di cuenta de las implicaciones para la salud y ahora no podría estar más feliz por la transformación de Jerry", escribió en su cuenta de X, ahora Twitter.