Dante vs Vergil en el explosivo tráiler de la temporada 2 de Devil May Cry

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de la temporada 1 de Devil May Cry, el anime de Netflix basado en los videojuegos de Capcom, la plataforma no tardó en confirmar su renovación. Ahora, el gigante del streaming ha lanzado un explosivo primer tráiler de la nueva tanda de episodios, que llegará en 2026 y en el que el cazador de demonios Dante, y su hermano Vergil se reencuentran... augurando un mortal enfrentamiento.

"Dijiste que era muy peligroso para el mundo", le dicen al cazador de demonios al inicio del avance, de tan solo un minuto de duración. A continuación se muestran fugaces imágenes de él luchando contra demonios.

"Se trata de tu hermano gemelo, lo encontramos" le dicen mientras se ven las espectaculares habilidades de Vergil, su hermano gemelo, ataviado con una túnica azul y con dos espadas en el cinturón. Todo parece indicar que el enfrentamiento entre ambos hermanos será importante en la trama de la segunda temporada.

Cabe recordar que en el final de la primera temporada, Dante es capturado por la DarkCom, un organización controlada por el gobierno de Estados Unidos que pretende acabar con los demonios a toda costa, invadiendo el mundo paralelo donde estos seres viven pacíficamente. En este punto, se produce el debut de Vergil, que irrumpe en escena para salvarlos.

Por otra parte, el final de la primera temporada contó con la llegada de otro de los grandes enemigos del videojuego, Arius, que solo apareció en el segundo videojuego, Devil May Cry 2. Por lo tanto, se desconoce todavía quién se erigirá como el gran antagonista en la nueva tanda de episodios del anime de Netflix.

En declaraciones recogidas por Comicbook el pasado mes de junio, el creador de la serie, Adi Shankar, aseguró que "la temporada 2 va a ser diferente". "Mi plan siempre fue crear y expandir Devil May Cry. La temporada 1 tenía que ser la puerta de entrada, pero en la temporada 2, la narrativa va a dar un giro. La temporada 2 va a ser diferente, tanto en estilo como en tono, de la temporada 1", expresó Shankar.

Además, el realizador lanzó un dardo a Arcane, la exitosa adaptación del videojuego de League of Legends, comparándola con el Joker. "Quiero superar a Arcane, superarlo en audiencia... Arcane es el Joker prendiendo fuego al dinero, y es genial. Con la temporada 2 de Devil May Cry, quiero superarlo. Presentarme a una batalla de tanques con un globo de agua y destruir el tanque. Porque eso es genial", apuntó.

Devil May Cry está creada por Shankar y Alex Larsen, que ya colaboraron anteriormente en Capitán Laserhawk: Un remix de Blood Dragon. Esta vez lo hace de la mano de Studio Mir, responsables de la serie animada X-Men '97 y de La leyenda de Korra, la secuela de Avatar: La leyenda de Aang.