Danna Paola revela que fue drogada por varios hombres que intentaron abusar de ella: No recuerdo cómo llegué al hospital

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

La actriz y cantante mexicana Danna Paola ha revelado una dura experiencia que vivió durante su estancia en Madrid. La protagonista de 'Élite' ha declarado que, en una noche de fiesta en la capital española, donde vivía mientras rodaba la primera temporada de la serie de Netflix, fue drogada por unos hombres y que, "sin saber cómo", acabó en el hospital. "No me acordaba de nada", declaró.

La artista ha ofrecido una extensa entrevista para el canal de Yordi Rosado en YouTube, en la que ha hablado de varias experiencias de su vida. La intérprete quiso compartir esta horrible vivencia para visibilizar una problemática que existe en la actualidad. "Creo que puede ayudar mucho a quien vea esto", comentó.

"Me pasaron cosas horribles en Madrid durante la primera temporada [en el rodaje de los primeros episodios de 'Élite']. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, de salir a las cuatro de la madrugada, de caminar y que no me pasara nada, de no sentirme insegura, pero un día pasó", comenzó a explicar.

"Fui a cenar con un amigo que acaba de llegar de México. Al día siguiente, estaba convocada a las 08:00 para grabar 'Élite'. Entonces, nos fuimos a un sitio muy cool en Madrid, que era como un restaurante, pero que a las 22:00 se abría todo y ponían un DJ. Estaba genial, era un sitio latino", relató.

Tras la cena, la actriz de 'Atrévete a soñar' explicó que su amigo y ella decidieron quedarse un rato en la zona de baile. "Había un grupo de latinos en la parte de abajo, estaban fumando shisha. Eran latinos, mi amigo me dijo que los veía guapos. Compartimos mi amigo y yo un gin-tonic", continuó.

"Comenzamos a conversar con los chicos y fumé algo de shisha con ellos. De repente, mi amigo me dijo que tenía que irse al baño. Seguimos hablando, no pasaron ni diez minutos cuando llegó otro tipo, yo había dejado el vaso en la mesa, me preguntó si era mi vaso y yo le dije que sí. Comencé a beber. Continuamos charlando y comencé a sentirme mal", explicó.

UNA TERRIBLE EXPERIENCIA

"Ahí fue cuando se me encendieron las alarmas. Algo no está bien. Entonces, dije que me tenía que ir. Fue ahí cuando los tipos quisieron sobrepasarse conmigo", añadió. "Me sentía fatal. No me acuerdo qué pasó tras salir del local, el cómo llegué a mi casa y cómo terminé en el hospital", zanjó.

"Seamos conscientes de que, por más fuertes e independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás. Yo me cuido sola, claro que podemos cuidarnos solas, pero, a veces, un ligue puede acabar en algo fatal. Cuando llegó mi amigo, les dije que sentía muy mal y que me quería ir", detalló.

"Nos comenzamos a ir y estos chicos intentaron retenernos. Alcé la voz, otras chicas vinieron a preguntar, y nos pudimos marchar", agregó. "No sé qué pasó después", concluyó la actriz. "Fue algo muy fuerte".