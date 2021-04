Daniel Écija abre la puerta al regreso de Los Serrano: "Tienen que aunarse muchos factores"

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

En plena época de reboots y remakes, Daniel Écija ha hablado del posible regreso de 'Los Serrano'. El creador de la mítica serie de 2003 ha mostrado su interés en un revival de la ficción protagonizada por Antonio Resines, Fran Perea, Verónica Sánchez y Belén Rueda. "Ojalá volviéramos", respondió Écija al ser interrogado sobre la ola de 'reboots' de series míticas españolas como 'Los hombres de Paco', 'El Internado' o 'Física o Química'. Ahora bien, dejó claro la decisión no depende de él.

"Sabéis que Telecinco tiene gran propiedad de los derechos de la serie, tienen ver que es oportuno y el resto de productores... Todos tienen que aunarse y ya veríamos", ha señalado en declaraciones en 'La Ventana' de la Cadena SER, donde el también creador de otras series míticas como 'Médico de familia', 'Periodistas' o 'Águila Roja' ha recalcado que la decisión de la vuelta de 'Los Serrano' depende, esencialmente, de Mediaset.

Para Écija, uno de los motivos por los que cadenas y plataformas están recuperando títulos es clásicos es por "puro marketing". "El gran problema con el que se encuentran las miles de series que se producen y se estrenan es cómo le cuentas al público, en la calle, su estreno o lanzamiento, pues hay demasiados títulos", explica.

"Si ya te conoces el producto, estarás pendiente de su estreno. Te interesa y eso ahorra mucho esfuerzo a las plataformas y las cadenas en lo referente a la promoción, porque son títulos que tuvieron enganche, que contaron con muchos espectadores", añade, destacando que, desde esa perspectiva, "tiene todo el sentido del mundo", recuperar series como 'El Internado', 'Los protegidos' o 'Los hombres de Paco'.

No obstante, Écija señala que el resucitar una mítica ficción conlleva el "no decepcionar al recuerdo, a la nostalgia". "Es una extraordinaria responsabilidad volver y, en algunos casos, la plataforma, la cadena o los productores no están volviendo con todo el ADN creativo", manifiesta.

"Está el factor del respeto a los creadores que estuvieron detrás de esas ficciones. Aunque, como en mi caso, no seamos propietarios de esas series, estaría bien que pudiéramos participar, pues no dejan de ser creaciones nuestras", concluye.