Daniel Dae Kim está harto de que Hollywood mate siempre a "los personajes de color"

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Daniel Dae Kim, conocido por sus roles en series como Perdidos o Hawai 5.0, ha criticado el trato que reciben los personajes de color en las producciones de Hollywood. El actor ha lamentado sus numerosas muertes en pantalla, hasta el punto de que ha supuesto "un problema" para sus hijos.

Un estudio llevado a cabo por Annenberg Inclusion Initiative señaló que en las películas más taquilleras de 2019, el 25% de los personajes asiáticos o provenientes de las islas del Pacífico morían. Tal como señala el estudio, el destino de estos personajes "perpetúa representaciones inadecuadas y deshumanizantes hacia la comunidad".

Daniel Dae Kim compartió un tuit hablando sobre el estudio y aprovechó para relatar su experiencia. "Ángel, Perdidos, La caverna maldita, Spider-Man 2, Arena, La amenaza de Andrómeda... He muerto tantas veces en la pantalla que se ha convertido en un problema real para mis hijos. Ahora es uno de los factores principales para decidir si acepto un papel o no. Esta metáfora es una de las muchas sobre las personas de color que debe cambiar", comentó.

No es la primera vez que Kim se pronuncia sobre la diversidad en Hollywood. El intérprete inició una campaña de GoFundMe para que se incluyera en el Paseo de la Fama a James Hong, intérprete de ascendencia china que presidió la Asociación de Artistas Estadounidenses de Asia y el Pacífico y que apareció en títulos como Golpe en la pequeña China, Blade Runner o El laberinto rojo.

Angel, Lost, The Cave, Spider Man 2, Arena, Andromeda Strain… I’ve died so many times on screen it became a real issue for my kids. It’s now one the primary factors in deciding whether I take a role or not. This trope is one of many for people of color that needs to change. https://t.co/1Qnj2NtakF