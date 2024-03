Dan Da Dan ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Dan Da Dan, el anime de ciencia ficción y terror coming-of-age basado en el manga de japonés de Yukinobu Tatsu, ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll. La serie que sigue las incontenibles aventuras paranormales de Momo y su compañero Okarun estará disponible en el servicio de streaming a partir de octubre de este año.

El anime estará dirigido por Fuga Yamashiro (Keep Your Hands Off Eizouken) y Tatami Time Machine Blues, y el guion correrá a cargo de Hiroshi Seko (Ataque a los Titanes y Jujutsu Kaisen), Minetras, por su parte, Naoyuki Onda (Psycho-pass - La película; MF Ghost) y Yoshimichi Kameda (Mob Psycho 100), serán las diseñadoras de personajes y de criaturas; y contará con la música de Kensuke Ushio (Chainsaw Man; Devilman crybaby, Heavenly Delusion.

"Esta es la historia de Momo, una chica de instituto que proviene de una familia de médiums espirituales, y su compañero Okarun, un fanático de lo oculto. Después de que Momo rescate a Okarun de unos abusones, empiezan a hablar. Pero surge una discusión entre ellos, ya que Momo cree en los fantasmas y niega la existencia de los alienígenas, y Okarun cree en los alienígenas pero niega la existencia de los fantasmas.

Para demostrarse el uno al otro que lo que cada uno cree es real, Momo va a un hospital abandonado en el que se ha avistado un ovni y Okarun va a un túnel que se rumorea está maldito. Para su sorpresa, cada uno de ellos se encuentra con incontenibles actividades paranormales más allá de su entendimiento. ¡En mitad de estos sucesos, Momo despierta su poder oculto y Okarun gana el poder de una maldición para superar estos nuevos peligros! ¿¡Florecerá también su funesto amor!?¡El comienzo de la historia sobre una batalla oculta y la adolescencia!", reza la sipnosis de Dan Da Dan.

La ficción, que se emitirá como simulcast desde Japón en Crunchyroll en todo el mundo excluyendo Asia y lanzará un capítulo cada semana, ha sido producida por De Science Saru, el estudio de animación responsable de Keep Your Hands Off Eizouken!, Devilman crybaby, Star Wars: Visions (episodios T0-B1 y Akakiri), y el reciente éxito Scott Pilgrim da el salto.